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天雨路滑小心跌倒 醫提醒「這些部位」最容易骨折

記者賴昀岫／台北即時報導
跌倒可能會導致骨折、腦出血等傷勢，65歲以上族群更要注意。圖非新聞當事人，（本報資料照片）
跌倒可能會導致骨折、腦出血等傷勢，65歲以上族群更要注意。圖非新聞當事人，（本報資料照片）

受鋒面影響，台灣7日中部和北部有明顯雨勢，走在路上一不小心就可能滑倒，骨科醫師提醒，可能會導致骨折、腦出血等傷勢，尤其骨折好發65歲以上族群，往前跌並用手撐地，可能造成手腕附近遠端橈骨骨折，或肩膀附近近端肱骨骨折；一不小心往後跌，則要留意頭部著地造成腦出血，或臀部著地的髖部骨折，如跌倒後2至3天內疼痛感加劇，建議就醫檢查。

在每個年齡層跌倒會對身體產生不同影響，尤其年長者可能因此導致骨折等傷勢。台大醫院雲林分院骨科部主治醫師傅紹懷說，跌倒不止有骨折風險，如果頭部著地還可能導致腦出血，65歲以上年長族群要特別留意，且不同季節跌倒的原因也不盡相同，夏天可能因為下雨、地面溼滑而跌倒，冬天則可能是天氣太冷、四肢循環不好所致。

跌倒骨折的部位，可能和發生當下的姿勢有關。傅紹懷舉例，往前跌時來得及用手扶，可能是手腕附近的遠端橈骨骨折，或是肩膀附近的近端肱骨骨折；如果往後倒跌倒來不及扶導致臀部著地，會是髖部骨折，頭部著地則有腦出血風險。

傅紹懷提醒，如果跌倒當下覺得疼痛感尚可，但如果在接下來2至3天內，出現疼痛感加劇的狀況，還是要建議去做檢查，因為有時候一開始只是骨裂，但是可能沒有注意到又走路或有較大受力，骨頭仍可能有位移的現象。

另外，不少人提倡「存骨本」觀念，傅紹懷建議，可透過生活型態的改變，如控制慢性病、戒菸戒酒等，並且攝取含鈣量與含維他命D比較多的食物，也要做一些負重訓練，如重量訓練、阻力訓練等，如果想做訓練又不知從何開始，可參考衛福部國民健康署的「長者活力體能訓練手冊」（VIVIFRAIL）。

馬偕醫院老年醫學科衛教資訊指出，國健署VIVIFRAIL依運動強度分為4級，分別為「A級失能者」，對象為無法從椅子或床上起身的高齡者，讓他們有再起身的能力 ，或者至少能夠確保安全與自理能力，並減少跌倒風險；「B級衰弱者」是指行走有困難或需要輔助才能行走的高齡者，希望能夠回復到不需要輔助情況下行走，或者至少能夠擁有自理能力與平衡感。

「C級衰弱前期者」是給有輕微步行困難，同時也有起身或平衡困難的高齡者，維持運動訓練，才能繼續保有步行能力；「D級健康者」是給擁有最少體能限制或沒有限制的高齡者，用以維持自理能力。

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