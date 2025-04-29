重訓當心二尖瓣逆流 北榮引進心臟不停跳微創修補技術

台北榮總引進全新二尖瓣膜不停跳微創修補技術，二尖瓣逆流病人手術時，心臟無需停止，無需使用體外循環機，侵入性較小，並透過手術中食道超音波的影像輔助，醫師可進行精確瓣膜修補。（記者沈能元／攝影）

台灣邁入超高齡社會，二尖瓣逆流是最常見的心臟瓣膜疾病之一，發生率約為人口的1%至2.5%，隨年紀愈大，發生率愈高，若無法及時治療，恐導致心臟擴大、心衰竭甚至死亡。台北榮總引進二尖瓣膜不停跳微創修補手術，病人心臟無需停止，無需使用體外循環機，侵入性較小，並透過手術中食道超音波影像輔助，助醫師精確修補瓣膜。

台北榮總外科部心臟血管外科主治醫師許喬博說，心臟有四種瓣膜，包括主動脈瓣、二尖瓣、三尖瓣及肺動脈瓣，其中主動脈瓣、二尖瓣較容易發生狹窄或逆流問題，而二尖瓣逆流原因，包括退化、感染、長期壓力等，讓心臟收縮時，瓣膜未能關閉好，導致心臟無法有效地將血液經主動脈送往身體其他部位，而影響心臟效率。二尖瓣逆流早期沒有症狀，多經醫師檢查其他疾病聽診發現。

台北榮總副院長曾令民說，二尖瓣逆流發生率不低，傳統開胸手術須停止心跳，同時接上心肺體外循環機，但由於手術傷口大，患者術後疼痛，恢復速度慢、住院天數長，北榮於前年11月引進二尖瓣膜不停跳微創修補手術，患者術後傷口小、恢復快，目前手術量為全國最多，成績相當不錯，讓二尖瓣逆流患者治療有一項新的選擇。

二尖瓣膜不停跳微創修補手術，只需在病人左側胸部開一個小切口，大小約為5公分，通過一根細長的器械穿過心尖至左心房及左心室之間，將特殊的人造腱索精確地綁在逆流的二尖瓣葉上，再將人造腱索拉回心尖處，然後調整長度，直到二尖瓣逆流在超音波影像下消失為止，這時候再將人造腱索固定好，而達到修補二尖瓣的目的。

許喬博指出，手術除心臟外科醫生外，還需心臟內科醫生全程操作食道超音波，因手術對患者身體傷害較輕，術後併發症 如感染、出血較少，傷口癒合及恢復時間大幅縮短，對生活品質影響較小，該項手術適合早期發現患者，這時心臟尚未擴大，復發機會較低。

患者50歲陳先生說，2年前因感冒時，醫師聽診意外檢查出嚴重二尖瓣逆流，且心臟已慢慢變大，為避免繼續惡化，今年3月接受新式手術治療，術後在恢復室觀察6個小時，就直接回到病房，超音波檢查也沒再有逆流，並於一周後出院。

另一名患者38歲蔡小姐，2018年曾接受傳統達文西二尖瓣膜修補手術。她說，2024年開始練習重訓，但重訓後某天晚上睡覺時，突然間出現喘、胸口緊、背痛症狀，隔天就醫檢查。

許喬博說，檢查發現，蔡小姐病情回到未手術前的狀態，但再次使用傳統手術執行修補的困難度更高，因不易區分是之前的人造腱索斷裂，或新的腱索斷裂造成逆流復發，另傷口的沾黏及心房與心室中間的尖瓣環都會影響腱索修補的效果，結果更不易預測。蔡小姐經接受全新微創修補技術，術前先經心臟超音波評估其可行性，手術優勢是沾黏少、精確性高，術後狀況良好，也沒再有逆流的情形。

台北榮總心臟內科主治醫師宋思賢說，二尖瓣逆流病史者從事重訓時，應適可而止，也應避免熬夜，以防血壓升高，造成病情復發，而半夜睡覺時，通常環境比較安靜，可以多注意心臟跳動的情形，若出現異常情形應速就醫。

許喬博說，目前退化性二尖瓣逆流標準治療方式，仍以修補手術為主，但修補方法多樣化，從傳統的使用體外循環機的心臟停止修補，或二尖瓣夾子及最新的微創修補技術等，須看病人共病症及手術風險，而這項新技術引進，讓二尖瓣逆流治療朝向更個人化的方式處理，台灣心臟外科治療邁向嶄新的一步，但該項手術未有健保 給付，患者需自費治療。