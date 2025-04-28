我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北韓自爆派兵打烏克蘭 美要求為戰爭負責 南韓批「坦承犯罪」

台灣奪2025年全球最便宜旅遊國 美媒大讚4優點

小孩咳不停 台東馬偕兒科醫師：當心是感染RSV病毒

記者尤聰光／台東即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台東馬偕醫院兒科醫師魏佑慈，在醫院針對幼童感染呼吸道融合病毒（RSV）進行分析說明。（記者尤聰光／攝影）
台東馬偕醫院兒科醫師魏佑慈，在醫院針對幼童感染呼吸道融合病毒（RSV）進行分析說明。（記者尤聰光／攝影）

台東近日不少家長帶著小孩跑醫院，原本都以為只是普通感冒，經醫師診斷後，才發現得了呼吸道融合病毒（RSV）。馬偕兒科醫師魏佑慈說，台灣每年約有1000個嬰幼兒感染住院。

魏佑慈指出，呼吸道融合病毒（RSV）對嬰幼兒來說，並非只是一般的感冒，嚴重時可能引發呼吸困難，尤其高風險族群而言，甚至出現細支氣管炎、肺炎、呼吸困難等重症併發症，不得不防。

呼吸道融合病毒全名為Respiratory Syncytical virus（簡稱RSV）。它的傳播途徑多為飛沫傳染，也可透過接觸傳染，潛伏期約2至8天左右。好發於6個月至2歲的嬰幼兒，感染後不會終生免疫。

目前正值秋冬與春季交替的呼吸道感染高峰期，近日就有不少家長發現小孩咳嗽流鼻水後，咳不停，以為只是感染一般感冒，帶去醫院急診檢查後，才發現中了呼吸道融合病毒，感到訝異。

「症狀就很像感冒！哪知是感染RSV病毒」劉姓家長說，自己1歲多的小孩前幾天發燒流鼻水，然後就一直咳嗽，不僅不吃奶，呼吸也變急促，她和先生趕緊帶去馬偕醫院治療，才獲得改善。

魏佑慈表示，目前針對RSV感染並無特效藥物疫苗，但已有可用來預防感染的單株抗體，其中研發的長效型單株抗體（Nirsevimab）已在台灣引進，僅需施打一劑，即可提供長達5個月的保護力。

她說，Nirsevimab 尚未納入健保給付，需由家長自費施打，建議和醫師討論是否適合施打。治療主要以支持性療法為主，也就是針對寶寶的症狀來減輕不適、幫助身體自行恢復。

魏佑慈強調，除密切觀察寶寶的健康狀況，家長日常生活中也可以透過勤洗手、定期消毒物品、避免讓寶寶接觸生病的人，以及減少出入人多擁擠的場所，降低感染風險。

健保 併發症 疫苗

上一則

頭頸腫瘤消融術 省時、復元快、傷口如針孔大小

下一則

女主管重訓欲除背痛卻未改善 用中醫對症下藥改善了

延伸閱讀

內科全科與家庭科女西醫馬艷青 提醒在傳染性疾病多發的春季需注意保健

內科全科與家庭科女西醫馬艷青 提醒在傳染性疾病多發的春季需注意保健
換季「呼吸道融合病毒」威脅幼童 及早防護降重症風險

換季「呼吸道融合病毒」威脅幼童 及早防護降重症風險
季節交替醫師提醒RSV威脅幼童 及早防護降低重症風險

季節交替醫師提醒RSV威脅幼童 及早防護降低重症風險
感冒多喝溫開水 醫：冷水會讓痰更黏 病毒易卡住

感冒多喝溫開水 醫：冷水會讓痰更黏 病毒易卡住

熱門新聞

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，薄荷裡的關鍵成分「薄荷醇」進到身體後，不只是製造清涼感，它還會悄悄啟動神經系統，調節免疫反應，甚至對大腦的記憶力有幫助。（本報資料照片）

最熟悉的味道竟能抗衰老、救記憶 醫：每天都應吸一口

2025-04-27 04:58
羅馬天主教教宗方濟各逝世，享壽88歲。(美聯社)

方濟各、李登輝都因1病過世 醫：老人家5情況要警覺

2025-04-21 20:46
胸腔內科醫師蘇一峰表示，教宗工作性質的關係，常須與民眾接觸，且為表現親民，往往不會戴口罩，增加感染肺炎的機會，而肺炎又有「老人殺手」的稱號。（本報資料照片）

教宗方濟各逝世前才治療 蘇一峰：這疾病又稱老人殺手

2025-04-21 05:31
地瓜葉鄉下茶園隨處可見，台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，地瓜葉有助瘦身、抗發炎、抗癌、護肝、顧眼睛，到修復自由基損傷等。(本報資料照片)

醫：每天吃一盤「這道菜」 輕鬆減重降血糖

2025-04-09 02:00
日本榮登「全球最瘦」國家，肥胖比率僅占4％。(路透) 路透

日本人不靠運動「全球最瘦」醫曝4關鍵：肥胖率僅4％

2025-04-18 18:30
天主教失智老人基金會社工處長陳俊佑表示，存腦本防失智最好的方法是「再造健腦生活型態」，多動腦、多運動，還要維持社交圈。（本報資料照片）

做「這三件事」防失智 專家：再造健腦生活型態

2025-04-27 04:44

超人氣

更多 >
美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用制度恐被吊銷簽證

美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用制度恐被吊銷簽證
身體有恙？拜登在方濟各葬禮上 需妻子與神父攙扶行走

身體有恙？拜登在方濟各葬禮上 需妻子與神父攙扶行走
再談關稅 川普重申：許多美國人甚至有望免繳所得稅

再談關稅 川普重申：許多美國人甚至有望免繳所得稅
南加這一華人城市又現隱藏攝像頭 肉眼難發現

南加這一華人城市又現隱藏攝像頭 肉眼難發現
鄰近大選 加拿大汽車衝撞菲律賓節慶群眾 9死數十傷

鄰近大選 加拿大汽車衝撞菲律賓節慶群眾 9死數十傷