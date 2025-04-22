半夜頻尿站半天卻解不出來 攝護腺肥大好困擾

台中榮總嘉義分院泌尿科醫師謝享宸表示，男性「攝護腺肥大」這種情況隨著年齡增長很常見。（中榮嘉義分院提供）

台灣嘉義有名58歲李先生夜間頻尿4、5次，卻要好久才能解得出來，嚴重影響睡眠品質，台中榮總嘉義分院泌尿科醫師謝享宸診斷為「攝護腺肥大」，謝享宸表示，這種情況隨著年齡增長很常見，目前只需要透過一些藥物來緩解症狀，給予藥物治療後，情況有明顯改善。李男終於可以一覺到天明。

泌尿科醫師謝享宸表示，攝護腺又稱為「前列腺」，根據統計40歲以上的中年男性容易開始有攝護腺肥大的問題，在60歲以後，一半以上男性會罹患攝護腺肥大，超過80歲後，有8成以上男性患有此症。到榮民醫院就醫男性、老年患者比例尤高。謝享宸說明，一般男人在青春期後攝護腺就維持一定的大小，到大約45歲前後，隨著年紀的增長，攝護腺組織就開始增生，攝護腺肥大常見的症狀：尿流細小無力、小便時必須等待才能解得出來、老是覺得尿排不乾淨、剛解完小便後很快又需再次小便、要用力才能解得出來、解完後還會滴滴答答、時有尿急感、半夜需起身小便數次等，造成許多熟齡男性的困擾。

謝享宸表示，患者李男的飲食習慣並不健康，經常食用高脂肪和高熱量的食物。根據醫師的建議，開始改變飲食結構，增加蔬菜水果的攝取，並減少食用紅肉及加工食品。李男每天會吃一些番茄，因番茄富含番茄紅素，這對於減緩攝護腺肥大的發展具有積極作用。此外，他也攝取魚類、堅果和亞麻籽，這些食物富含Omega-3脂肪酸，有助於抗炎並促進攝護腺健康。

謝享宸建議50歲以上男性，每年至泌尿科門診進行攝護腺特定抗原抽血檢查(PSA)及肛門指診，透過這樣的檢查方式，可得知攝護腺的現況及是否有疼痛感或腫瘤 ，攝護腺癌也可藉此檢查出來。平時飲食可藉由攝取茄紅素、鋅、大豆異黃酮來延緩攝護腺肥大的問題，富含茄紅素的食物有番茄、甜椒、西瓜、芭樂、木瓜，可幫助抗氧化、抗發炎，減緩攝護腺肥大、預防攝護腺癌。

而當藥物治療無效，或症狀嚴重、引起併發症 (尿滯留、膀胱結石、腎功能損傷等) 的患者，此時謝醫師建議，手術治療就成為最佳的選擇，目前皆是以經尿道微創手術為治療原則，而使用的手術方式，例如：經尿道攝護腺切除術（TURP）、雷射攝護腺手術、其他手術形式包括：攝護腺拉提手術(UroLift)、水蒸氣消融手術、水刀消融手術(Aquablation Therapy)、短暫性尿道支架撐開術(Itind)等，應與泌尿科醫師討論後，制定出最適合患者的方案，詳細情形還需民眾進一步看診諮詢。