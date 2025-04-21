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海鳥「塑膠腦」和失智有關？ 專家建議人類4方式預防

記者賴昀岫／台北即時報導
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近期一項國際研究指出，觀察體內塑膠含量高低的2組雛鳥，發現塑膠含量高的海鳥，腦源性神經滋養因子（BDNF）下降較顯著。示意圖，（本報資料照片）
近期一項國際研究指出，觀察體內塑膠含量高低的2組雛鳥，發現塑膠含量高的海鳥，腦源性神經滋養因子（BDNF）下降較顯著。示意圖，（本報資料照片）

體內塑膠累積是否會導致失智？近期一項國際研究指出，觀察體內塑膠含量高低的2組雛鳥，發現塑膠含量高的海鳥，腦源性神經滋養因子（BDNF）下降較顯著，與失智症等人類神經退化性疾病患者一致，不過目前尚無法連結至人類的相關風險，但過往已有研究證實塑膠微粒會堆積在人體，建議避免塑膠容器接觸高溫、茶包勿高溫或重複沖泡、減少洗衣纖維釋出，並保持室內通風。

今年3月，一篇比較攝入塑膠量高低的2組海鳥雛鳥，檢測其血漿及不同臟器的蛋白質表現，發現高攝入量組的蛋白質表現量顯著降低，登上國際期刊「科學前緣」（Science Advances）。

台灣成功大學食品安全衛生暨風險管理研究所副教授徐瑋萱指出，這個研究團隊先測定海鳥胃裡的塑膠含量，並區分為高暴露與低暴露組，發現攝食量較高的雛鳥，血液中有較顯著的蛋白變化，推論胃部、肝臟、腎臟等器官可能受損，而腦內「腦源性神經滋養因子」（BDNF）表現量較低，則和神經退化性疾病相關。

徐瑋萱說，BDNF和失智症、阿茲海默症等神經退化疾病相關，不過鳥類並沒有相關診斷，雖然發現這塑膠微粒可能導致腦部受損，但可能沒辦法直接推論，人類也會有這樣子的現象，但的確可以作為未來相關研究的參考方向。

不過已有研究從不同的檢體，如人類的糞便、血液、胎盤、腦部等，都有分析到有塑膠微粒的殘留。徐瑋萱表示，這只知道塑膠勢必會進人體內不，而且可能會堆積，愈小愈容易進入人體並堆積，但很難有相關研究的原因，在於塑膠有很多不同材質和大小、形狀、長度等。

針對不同材質的塑膠可能帶來的相關風險，徐瑋萱指出，不同容器具，在不同使用情境下，都有機會釋出塑膠微粒。例如高溫沖泡的茶包，就不建議長時間浸泡，或多次來回沖泡；衣服的纖維也容易脫落，建議使用洗衣袋等，減少纖維的釋出；避免頻繁使用塑膠盛裝高溫食物；保持室內通風等。

另外，過去多認為海中有很多塑膠微粒，並堆積在水產品中，徐瑋萱表示近期也有另一篇研究指出，蔬菜或葉菜類同樣會吸收空氣中的塑膠微粒，分佈在葉子或維管束等不同部位，「這給我們一個警示是，我們可能透過食物（吸收塑膠微粒）」。

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