我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梵蒂岡宣布教宗方濟各逝世 享壽88歲

資深策士：民主黨不懂為何輸川普 續關注選民不在乎議題

教宗方濟各逝世前才治療 蘇一峰：這疾病又稱老人殺手

記者沈能元／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
胸腔內科醫師蘇一峰表示，教宗工作性質的關係，常須與民眾接觸，且為表現親民，往往不會戴口罩，增加感染肺炎的機會，而肺炎又有「老人殺手」的稱號。（本報資料照片）
胸腔內科醫師蘇一峰表示，教宗工作性質的關係，常須與民眾接觸，且為表現親民，往往不會戴口罩，增加感染肺炎的機會，而肺炎又有「老人殺手」的稱號。（本報資料照片）

天主教教宗方濟各21日驚傳逝世，享壽88歲。方濟各今年2月因呼吸困難被送進羅馬傑梅利醫院，一度病危，3月23日才出院，他因肺炎住院5周接受治療。胸腔內科主治醫師蘇一峰說，研判方濟各死因疑與肺炎有關，教宗因工作常須與民眾接觸，且為表現親民，往往不會戴口罩，增加感染肺炎機會，而肺炎又有「老人殺手」的稱號。

「肺炎是感染症中，病情較為嚴重，又容易死亡的疾病。」蘇一峰說，感染肺炎後，因致病的細菌、病毒等，導致肺泡深處發炎容易致死，共有三大因素，第一、肺部屬於呼吸道系統，為與外界接觸最為頻繁的器官之一，一旦遭到感染，容易出現呼吸困難、呼吸衰竭、血氧濃度降低，病情嚴重時就容易死亡。

其次，肺炎不容易治療，蘇一峰說，主因是肺部容易遭到細菌、病毒、黴菌、結核菌等多元因素感染，不容易精確診斷，據統計，臨床上高達五成的病人於康復出院或病逝前，無法正確了解致病原因的感染源，

第三、抗生素治療對肺炎效果不佳，蘇一峰指出，即便使用抗生素治療，但抗生素自血液進入肺部，往往僅剩下20至30%的藥物濃度，細菌不易被殺死，甚至細菌會躲在痰液、水腫的組織中，不好治療。

至於，年長者為何容易死於肺炎？蘇一峰說，老年人肺部功能退化，罹患肺炎後，肺活量下降，痰不容易咳出來，容易積在肺部，造成身體持續發炎，喘不過氣，且老人家免疫力不佳，無法抗自體免疫力對抗肺炎，因此，肺炎又稱為「老人殺手」。

蘇一峰說，年長者若要避免罹患肺炎，應施打流感疫苗、新冠疫苗及肺炎鏈球菌疫苗，進出公共場所應戴口罩，保持社交距離，甚至是老人家吞嚥功能不佳，十分容易嗆到，引發吸入性肺炎，進食時也要特別注意。

蘇一峰提醒，老人家罹患肺炎症狀，常與年輕人不同，年輕人症狀為發燒、咳嗽，但老人家不發燒、不咳嗽，往往是直接呼吸困難、喘不過氣、精神變差、意識變差，或是直接昏迷、昏倒，應盡速就醫。

流感疫苗 方濟各 教宗

上一則

癱瘓重生 何宗融成中西醫合療推手

延伸閱讀

方濟各辭世台灣主教團緊急開會 主教浦英雄：痛失牧者內心沉重

方濟各辭世台灣主教團緊急開會 主教浦英雄：痛失牧者內心沉重
方濟各出身阿根廷 任教宗後出訪65國卻從未回家鄉

方濟各出身阿根廷 任教宗後出訪65國卻從未回家鄉
教宗方濟各逝世 台灣區主教團：將辦追思禮儀

教宗方濟各逝世 台灣區主教團：將辦追思禮儀
新教宗 溫和派帕羅林樞機呼聲高

新教宗 溫和派帕羅林樞機呼聲高

熱門新聞

地瓜葉鄉下茶園隨處可見，台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，地瓜葉有助瘦身、抗發炎、抗癌、護肝、顧眼睛，到修復自由基損傷等。(本報資料照片)

醫：每天吃一盤「這道菜」 輕鬆減重降血糖

2025-04-09 02:00
日本榮登「全球最瘦」國家，肥胖比率僅占4％。(路透) 路透

日本人不靠運動「全球最瘦」醫曝4關鍵：肥胖率僅4％

2025-04-18 18:30
吃入過量的鹽，將使體內的鈉離子過多，從而在體內吸附大量的水份。(圖／123RF)

吃太鹹3事補救 比補水更有益

2025-04-15 02:00
中風是2023年美國第四大死亡原因。（示意圖，路透）

中風8成可避免？最新「預防」方針出爐

2025-04-14 13:10
美國總統川普健檢報告出爐，僅有體重破百需要注意引發慢性疾病，各類的膽固醇與血壓等都控制良好，醫師分析與他不菸、不酒的生活習慣有關。圖為示意圖。（本報資料照片）

川普滴酒不沾、不抽菸 健檢結果醫師驚艷 僅1點需留意

2025-04-15 04:44
青春期成長過程中，許多人經歷發燒、全身無力、喉嚨痛等，台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，這可能是感染了卻從未真正離開的「 Epstein-Barr 病毒」（EBV），世界衛生組織（WHO）更將EBV列為第一類致癌病毒。示意圖，（本報資料照片）

體內「裝死」病毒竟容易引發癌症 醫：5大措施防它甦醒

2025-04-15 17:42

超人氣

更多 >
被拋棄9天追100公里 黃金獵犬找到新墨州飼主狂咬報復

被拋棄9天追100公里 黃金獵犬找到新墨州飼主狂咬報復
下半年4生肖運勢爆發 屬馬事業運亮綠燈、他財運轉好

下半年4生肖運勢爆發 屬馬事業運亮綠燈、他財運轉好
亞裔重刑犯被判40年 面臨ICE遣返 因這行為獲特赦

亞裔重刑犯被判40年 面臨ICE遣返 因這行為獲特赦
移民局要你離境? 美國公民若收到通知該怎麼辦

移民局要你離境? 美國公民若收到通知該怎麼辦
石破茂上NHK談「關稅談判」 曝川普擬複製美日模式到全球　

石破茂上NHK談「關稅談判」 曝川普擬複製美日模式到全球　