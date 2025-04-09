「苦盡柑來」韓劇梁寬植最後怎麼死的？醫師提醒4症狀

朴寶劍（右）、朴海俊（左）接力飾演的《苦盡柑來遇見你》中「梁寬植」一角，劇中最後因為多發性骨髓瘤去世。（取材自藝人IG @bogummy）

近期韓劇 《苦盡柑來遇見你》中，由朴寶劍、朴海俊接力飾演的「梁寬植」一角，最後因為膝蓋疼痛，檢查後發現罹患「多發性骨髓瘤」經歷化療後仍不幸離世。醫師指出，多發性骨髓瘤為血癌，是因體內漿細胞病變所引發，常見四大症狀的縮寫如同螃蟹「CRAB」，高血鈣、腎功能、貧血、骨骼。

根據急診醫學會資料指出，多發性骨髓瘤占癌症 1至2％，約占血癌17%；平均發病年齡66歲，男性發病比例率略多於女性。可以經營血液檢間、影像學如X光、電腦斷層（CT）等發現病灶，再經由骨髓穿刺檢查等確定診斷。

血液病學會理事長柯博升指出，多發性骨髓瘤有四個明顯症狀，四症狀縮寫為「CARB」，一是血鈣升高（Hypercalcaemia），讓議事狀況改變；二是腎功能病變（Renal failure），如水腫、小便出現問題等；三是貧血（Anemia）如臉色蒼白等；四則是骨頭病變（Bone lesions），造成骨頭被侵蝕等問題。

柯博升說，早期診斷後平均大約3年後就會死亡，隨著藥物進步、健保 給付加入現在預後已經提升。據根三軍總醫院資料顯示，多發性骨髓瘤的病患五年存活率25%，10年存活率約5%，一般50%的病患可以活過三年。