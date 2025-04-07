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台股崩跌信心全無 泌尿科醫曝「男人結紮手術」會變多

記者沈能元／台北即時報導
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泌尿科醫師呂謹亨在臉書分享，每次經濟不景氣的時候，他就會想到2014年，泌尿科一篇有趣的研究，簡單說，景氣差，結紮的人會變多 ; 景氣好，做輸精管重接的人 (想生小孩的)，會變多。（記者許正宏／攝影）
泌尿科醫師呂謹亨在臉書分享，每次經濟不景氣的時候，他就會想到2014年，泌尿科一篇有趣的研究，簡單說，景氣差，結紮的人會變多 ; 景氣好，做輸精管重接的人 (想生小孩的)，會變多。（記者許正宏／攝影）

美國總統川普「對等關稅」影響全球股市，7日台股上午開盤即出現上千家個股跌停的慘況，加權指數終場收在19232點，大跌2065點，跌幅高達9.7％，雙雙創下史上最大單日收盤跌點、跌幅紀錄。泌尿科醫師呂謹亨在臉書分享，每次經濟不景氣的時候，他就會想到2014年，泌尿科一篇有趣的研究，簡單說，景氣差，結紮的人會變多 ; 景氣好，做輸精管重接的人 (想生小孩的)，會變多。

呂謹亨說，早上9點開診，看診的空檔，就可以聽到，候診區的病人，跟護理師們，討論股市崩盤的聲音，大多數的人哀鴻遍野，也有的人反而很興奮的要進場撿便宜，而股市就跟人生一樣起起伏伏，投資須謹慎，不要做超過能力範圍的事，才能長長久久。

呂謹亨指出，經濟狀況對生育決策有著深遠影響，特別是在「男性結紮手術」及「男性輸精管重接手術」的選擇上。多項科學研究表明，經濟因素如失業率和個人收入，與這些手術的施行頻率存在顯著關聯。

一項發表於「泌尿學雜誌」（Journal of Urology）研究，分析2001年至2011年間的數據，發現男性輸精管結紮術的施行頻率與失業率呈正相關，這表明，在經濟不景氣期間，男性更傾向於選擇永久性的避孕方式，以減輕潛在的經濟負擔。同一研究還指出，輸精管重接手術的頻率與失業率呈負相關。這意味著，隨著經濟狀況改善，男性可能是對未來經濟前景更有信心，選擇恢復生育能力。

另關於女性輸卵管結紮術，雖然直接的科學研究較少，但經濟壓力同樣可能影響女性選擇永久性避孕方式。然而，女性結紮手術的費用高，傷口大，恢復久。男性結紮費用較低，且手術侵入性低，不用住院，只需局部麻醉，風險低，老公通常還是會選擇自己結紮，避免老婆受苦。 

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