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無糖綠+半糖紅=止咳救星？ 中醫曝1成分會造成痰咳

記者賴昀岫／台北即時報導
近期網路上流傳一帖，無糖綠+半糖紅的「止咳妙方」。示意圖非新聞當事人，（本報資料照片）
近期網路上流傳一帖，無糖綠+半糖紅的「止咳妙方」。示意圖非新聞當事人，（本報資料照片）

近期Threads上瘋傳，無糖綠茶加半糖紅茶竟可以成為「咳嗽救星」，甚至有多家飲料店趁勢推出相關品項。不過中醫師指出，這個組合或許有潛在作用，但治療效果有一定的局限性，這種組合缺乏針對性，且糖分可能滋生痰濕，反而會造成痰咳，寒溫對沖也可能降低整體療效。

近期網路上流傳一帖「止咳妙方」，稱手搖飲店的無糖綠+半糖紅，溫的喝三天就不會咳了。中醫師劉宗昇表示，在中醫的看法上，綠茶混紅茶在一定程度上有調和性味，形成「寒溫並用」的效果，或許有潛在作用。

「無糖綠茶+半糖紅茶」並非治療咳嗽的理想組合，劉宗昇說，這個組合性味衝突，難以針對特定證型發揮療效。中醫治咳強調辨證論治，咳嗽可再細分為風寒咳嗽、風熱咳嗽、痰濕咳嗽、陰虛咳嗽等多種類型，患者所處環境、個人體質、症狀皆不相同，用方及用藥也會不一樣，若有咳嗽問題，還請至專業且合格的醫療院所就診。

綠茶能清肺熱、化痰，紅茶有溫脾胃、助氣化，適合寒熱錯雜或痰熱初轉寒證的咳嗽，如痰色轉白但咽仍有痛感，「但治療效果有一定的局限性」，這種組合缺乏針對性，且糖分可能滋生痰濕，反而會造成痰咳，寒溫對沖也可能降低整體療。在中醫古籍中，「茶」多指未經發酵的綠茶類，被視為一種性寒、味苦的飲品，具有清熱除火、下氣消食、利水滲濕及醒神安魂的效果。

紅茶因發酵而性轉溫，在古籍中無直接記載，但可根據茶的加工變化與中醫理論推衍其功效。劉宗昇指出，根據中醫的性味歸經觀點，紅茶味甘、微苦，性溫，入脾、胃、心經，對人體的調理作用，主要體現在溫補和促進循環方面，包含溫胃散寒、助消化、活血化瘀、提神益思及養生調補的作用。

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