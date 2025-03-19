冬季皮膚乾癢脫皮 中醫師教你用對藥膏避免過度刺激

台北榮總新竹分院傳統醫學科主治醫師楊文杰表示，冬季皮膚乾癢根本原因不僅來自乾燥氣候，還與個人體質、肺脾功能密切相關。（台北榮總新竹分院提供）

台灣新竹70多歲陳女每年冬季手臂和小腿都會乾燥發癢，甚至出現脫皮的情況，隨著近日氣溫急劇下降，狀況更明顯，使用保濕產品效果總是有限。台北榮總新竹分院傳統醫學科主治醫師楊文杰表示，冬季皮膚乾癢根本原因不僅來自乾燥氣候，還與個人體質、肺脾功能密切相關。

楊文杰指出，中醫認為皮膚乾癢與人體的「肺」和「脾」功能密切相連。寒冷乾燥的天氣會使體內的陰液不足，特別是當「肺陰虛」時，皮膚容易乾燥且缺乏潤澤；如果「脾虛」，水液的運行會受阻，皮膚也會因缺乏滋潤而發癢。為了應對冬季乾燥引發的皮膚不適，中醫強調內外兼治，通過調理體質並配合使用外用藥膏來改善皮膚狀況。

楊文杰說，外用藥膏在冬季護膚中扮演重要角色，有效緩解乾裂、過敏、發癢等問題。常見幾款的藥膏包括具有滋潤效果的紫雲膏，適合大範圍塗抹於乾燥區域，有助於減少乾裂，藥膏具有麻油味；紫黃膏富含黃柏、黃連抗菌功效，適用於紅腫癢痛的發炎區域。

左手香膏有較強的止癢效果，適合緩解急性瘙癢或蟲叮咬引起紅腫反應，適合局部使用，但不建議長期或大面積使用，可與薄荷搭配使用，以增強舒緩效果，但使用時應避免過量；金盞花膏具有修復效果，特別適用於手肘、膝蓋等容易乾裂的部位，並且通常不會添加薄荷，適合敏感皮膚使用。

此外，洋甘菊膏適合敏感性皮膚，具有鎮靜和抗敏效果，當皮膚泛紅或有輕微過敏時，可緩解敏感部位，這款藥膏也通常不會添加薄荷。

楊文杰表示，陳姓患者在使用添加中醫的藥膏後，乾癢的症狀明顯減輕，皮膚不再緊繃，且避免了使用含有化學成分的護膚品，對皮膚的刺激也減少。醫師提醒，冬季乾燥的天氣讓許多人困擾，透過中醫外用藥膏與良好的生活習慣，能有效舒緩皮膚乾癢，維持皮膚健康。