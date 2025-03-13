我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普將訪司法部談改革 Axios：水門案後司法獨立的極限考驗

愛吃速食也能變瘦？他曝川普1習慣 反瘦了13公斤

「耳石脫落」暈眩治不好？部桃醫師：不同類型 要對症治療

記者鄭國樑／桃園即時報導
部桃醫師劉一宏為耳石脫落患者找到確切原因，讓男子恢復正常生活。（衛福部桃園醫院提供）
部桃醫師劉一宏為耳石脫落患者找到確切原因，讓男子恢復正常生活。（衛福部桃園醫院提供）

台灣桃園市50多歲男子近3個月只要一改變姿勢就會突然頭暈，但10幾秒後又恢復正常。他兩度就醫，被診斷為「耳石脫落」，並接受耳石復位術，雖然症狀有些改善，但頭暈仍反覆發作，影響日常生活。

診所醫師建議他參考網路影片，在家自行復位，但多次嘗試後效果始終不理想。朋友擔心他是不是中風了，建議他到神經內科檢查。

衛福部桃園醫院神經內科醫師劉一宏幫他檢查，發現的確是耳石脫落，但問題出在「側半規管」，而不是最常見的「後半規管」，他在家裡跟著網路影片做的復位動作，都是針對後半規管的耳石脫落，因此一直沒有效果。劉一宏為他做正確的復位術後，隔天頭暈就完全消失了。

劉一宏解釋，「耳石脫落」正式名稱是良性陣發性姿勢性眩暈，是耳石跑進半規管導致的問題，典型症狀就是在彎腰、後仰或轉頭時突然頭暈，持續幾秒鐘不到1分鐘。要注意耳石脫落其實有不同類型，必須根據半規管受影響的部位，選擇適當的復位術才能有效治療。

劉一宏說，目前網路上常見的復位教學，主要是針對後半規管耳石脫落，但如果像這位患者一樣屬於側半規管耳石脫落，這些方法就不適用了。因此，若嘗試復位後症狀仍未改善，建議就醫請專業醫師評估，確保診斷正確，才能真正擺脫眩暈的不適。

劉一宏強調，雖然醫學上普遍認為耳石脫落可在數周到數月內自行緩解，但臨床上仍有不少患者拖了幾個月、甚至半年都沒好，飽受眩暈困擾。所以一旦遇上頭暈持續不退，建議及早尋求專業評估與治療，才不會讓生活品質大受影響。

中風

上一則

女性不定期出血勿輕忽 當心子宮內膜癌風險

延伸閱讀

川普國會演說 民主黨眾議員格林嗆聲遭驅離 眾議員特納突中風不治

川普國會演說 民主黨眾議員格林嗆聲遭驅離 眾議員特納突中風不治
忽略血壓高 30多歲出血型中風

忽略血壓高 30多歲出血型中風
曹啟泰大年夜驚傳中風 「還能留著這條命…不容易」

曹啟泰大年夜驚傳中風 「還能留著這條命…不容易」
61歲曹啟泰自爆大年夜中風 以為再沒機會寫字了

61歲曹啟泰自爆大年夜中風 以為再沒機會寫字了

熱門新聞

醫師表示，注意心肌梗塞發作五大症狀表現，尤其是突發性的胸痛，絕對不可以輕忽。（圖／123RF）

台立委沈富雄搭捷運突異常胸悶 就醫診斷心肌梗塞救回一命

2025-03-09 00:00
示意圖。（取自123RF）

65歲才是人生黃金期？腦科學專家揭長壽時代關鍵思維

2025-03-04 15:53
示意圖。（取自123RF）

雙腳出現「這些狀況」要注意 專家：恐是嚴重疾病警訊

2025-02-27 13:19
醫師提醒，不是只有泡泡尿、血尿、小腿水腫等症狀時才需要就醫檢查。（本報資料照片）

不只泡泡尿、血尿才要檢查 醫：要不要洗腎 看2指標

2025-03-11 05:06
18歲少女完全沒有印象曾出現任何梅毒症狀，第一期患者可能不會痛而忽略、第二期會以紅疹表現，容易被忽略為蚊蟲叮咬，部分患者若曾服用含四環黴素的痘痘治療藥物，由於該藥物也可治療梅毒，就可能無意間「順便治癒」了梅毒。圖非新聞當事人。（本報資料照片）

18歲女得梅毒卻沒印象 醫曝「這類藥」可能順便治療

2025-03-08 04:13
富含葉酸食物來源包括綠葉蔬菜、水果、全穀類、豆類、豆科食物等。（聯合報系資料照片）

不只孕婦要補充葉酸 中老年人補葉酸降低罹失智風險

2025-03-12 05:28

超人氣

更多 >
好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌

好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌
金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭

金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭
金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光

金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光
南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺

南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺
名表、海洋拉娜、Dyson... 7種奢侈品在好市多買價格折半

名表、海洋拉娜、Dyson... 7種奢侈品在好市多買價格折半