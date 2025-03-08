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常見磨砂膏反成痘痘加劇兇手 醫師曝輕微痤瘡自救方法

記者李青縈／台北即時報導
開業診所醫師劉康瑩指出，輕微痘痘可以使用含水楊酸等產品塗抹，但不建議使用磨砂膏清潔肌膚，過度摩擦恐怕會加劇發炎反應。示意圖。（本報資料照片）
開業診所醫師劉康瑩指出，輕微痘痘可以使用含水楊酸等產品塗抹，但不建議使用磨砂膏清潔肌膚，過度摩擦恐怕會加劇發炎反應。示意圖。（本報資料照片）

熬夜打牌、吃油炸食物、未確實卸妝等，讓臉上狂冒痘？以中醫觀點，不同部位的痘痘成因不同，當體內過熱就會讓皮脂分泌增加，就容易長痤瘡。台灣開業診所醫師劉康瑩指出，輕微痘痘可以使用含水楊酸等產品塗抹，但不建議使用磨砂膏清潔肌膚，過度摩擦恐怕會加劇發炎反應。

中藥行業者許書嫚表示，以中醫角度來看，體內多餘的「熱」會導致出油量增加、皮脂分泌過多，就會形成粉刺、痘痘；如熬夜、睡不好、壓力大、排便不順、賀爾蒙波動等都是體內熱的來源。不同部位生長的痘痘，也對應身體五臟六腑狀況。

許書嫚說，額頭長痘對應心火旺、情緒浮躁，失眠、心煩氣躁、壓力大的人者好發；兩頰長痘則是肝火旺、火氣大，熬夜、壓力大人較易發生。人中長痘是脾胃火旺盛，如愛吃炸、辣、甜食物的人，或是腸胃不適、胃痛、胃食道逆流的人。下巴長痘多為腎火旺盛，與內分泌有關，如經期失調或月經快來女性。

痘痘嚴重程度不同，治療方式有別。劉康瑩指出，輕微痘痘可以使用含水楊酸、過氧化苯等成分產品。若是發炎痘痘，則可使打痘痘針，或是口服的抗生素。她提醒，不要自己擠痘痘，否則可能會加劇傷口，甚至產生痘疤，若留下痘疤，沒有積極處理下，色素沉著斑點可能續數個月時間。

劉康瑩指出，日常清潔保養，應該使用溫和清潔劑、避免過度摩擦皮膚，並不建議使用磨砂膏等產品，避免過度磨砂加劇發炎性痤瘡，甚至產生新痘痘。

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