18歲女得梅毒卻沒印象 醫曝「這類藥」可能順便治療

18歲少女完全沒有印象曾出現任何梅毒症狀，第一期患者可能不會痛而忽略、第二期會以紅疹表現，容易被忽略為蚊蟲叮咬，部分患者若曾服用含四環黴素的痘痘治療藥物，由於該藥物也可治療梅毒，就可能無意間「順便治癒」了梅毒。圖非新聞當事人。（本報資料照片）

18歲少女因私密處皰疹就醫，沒想到竟發現皰疹病毒、人類乳突病毒（HPV）、梅毒、披衣菌等多重性病，但她自己完全沒有印象曾出現任何梅毒症狀。醫師指出，第一期患者可能不會痛而忽略、第二期會以紅疹表現，容易被忽略為蚊蟲叮咬，部分患者若曾服用含四環黴素的痘痘治療藥物，由於該藥物也可治療梅毒，就可能無意間「順便治癒」了梅毒，但血液檢測仍會顯示過去的感染紀錄。

台灣開業泌尿科醫師顧芳瑜曾收治一名因私密處潰瘍且傷口疼痛就醫的18歲少女，經詢問接觸史後，建議進行性病篩檢，結果意外發現「多重感染」，包括皰疹病毒、人類乳突病毒（HPV）、梅毒、披衣菌等多種病原體。其中，梅毒檢測結果顯示TPPA陽性，代表她曾感染過梅毒，這讓少女震驚不已，因為她完全沒有印象曾出現任何症狀。

顧芳瑜表示，這名少女原本只是想治療私密處皰疹，沒想到進一步檢查後，發現她不僅感染多種性病，甚至過去曾得過梅毒卻渾然不知。她的梅毒篩檢報告顯示梅毒螺旋體抗體（TPPA）為陽性，而快速血漿反應素試驗（RPR）為陰性，這讓她一度誤以為自己「現在感染了梅毒」。實際上，TPPA陽性代表她過去曾感染梅毒，而RPR陰性則顯示目前已無活躍感染，可能是在不知情的情況下自行痊癒。

顧芳瑜說，梅毒向來被稱為「偉大的模仿者」，初期症狀不明顯，容易被忽略，早期的紅疹甚至可能被誤認為過敏反應，導致許多患者在看到TPPA陽性時感到驚訝或難以接受。呼籲曾有不安全性行為者，應定期篩檢，以確保自身與伴侶的健康。

顧芳瑜進一步解釋，第一期梅毒可能僅表現為無痛性潰瘍（硬性下疳），通常出現在生殖器，因為不痛，許多患者根本不以為意，且數周後潰瘍可能自動癒合；第二期則可能出現手掌、腳底或身上的紅疹，但由於這些紅疹會自行消退，患者常誤以為是普通過敏或蚊蟲叮咬所致；還有部分患者若曾服用四環黴素，如多喜黴素（Doxycycline）治療痘痘，由於該藥物也可治療梅毒，就可能無意間「順便治癒」了梅毒，但血液檢測仍會顯示過去的感染紀錄。

除了梅毒，該名患者還同時感染HPV，且檢測結果顯示她體內帶有多種高風險病毒型別。顧芳瑜說，HPV與子宮頸癌、菜花（生殖器疣）密切相關，儘管部分感染者能靠自身免疫系統清除病毒，仍建議高風險族群接種HPV疫苗 ，以降低未來發病風險。至於最初讓少女就醫的「生殖器皰疹」，則是一種反覆發作的性病，雖然無法根治，但可透過抗病毒藥物緩解症狀並降低傳染風險。

顧芳瑜提醒，許多性病在早期可能毫無症狀，或症狀輕微到容易被忽略，因此沒有明顯不適並不代表未受感染。建議有性行為的民眾定期進行性病篩檢，尤其是有多重性伴侶或曾發生不安全性行為者，更應該每3至6個月篩檢一次，以確保自身與伴侶的健康。