頭痛、成績退步竟是憂鬱非叛逆 醫師籲家長傾聽與陪伴

東元綜合醫院精神科主治醫師張夢涵提醒，若孩子出現頭痛、胸悶、肚子痛等卻查不到原因，甚至出現拒學、自傷就要注意，並及早尋求兒童青少年精神科醫師的專業協助。（東元綜合醫院提供）

台灣新竹某高三學生因升學 壓力失眠、情緒低落，父母不理解成績退步原因，責罵他不用心；同樣的情況也發生在國二學生小英（化名）身上，她因頭痛無法上學、成績退步，家長誤以為是偷懶，直到發現自傷痕跡才帶她就醫。醫師指出，這並非叛逆，而是青少年期憂鬱症 狀。

東元綜合醫院精神科主治醫師張夢涵指出，「憂鬱症」並不是一種「想太多、抗壓性太差或是不知足的狀況」，醫學研究顯示它是一種腦部疾病，是大腦的神經傳導物質，如血清素失去了平衡所致。其中兒童青少年期的憂鬱症狀又與成人憂鬱不太相同，會有比較多的情緒和身體變化及行為上的改變。

張夢涵提醒，若孩子出現頭痛、胸悶、肚子痛等，卻查不到原因，或是變得暴躁易怒、不耐煩、衝動、常跟他人起衝突、社交退縮、話變少、易分心及無趣，專注力明顯下降、成績突然變差，甚至出現拒學、自傷透露對生命消極的話語時就要注意，並及早尋求兒童青少年精神科醫師的專業協助。

張夢涵呼籲，據衛福部統計，2023年15至24歲青少年自殺死亡率來到每十萬人中有10.9名自殺身亡，且逐漸上升的趨勢，因此兒少的精神健康議題非常需要被重視。

醫師建議，關心憂鬱症的個案其實不必給他們太多具體的意見，可以先陪伴在他們身邊，聽他說話、安撫他，理解個案通常處於艱難和困惑的處境；個案需要在富有同理心、可信賴的氣氛環境，讓他有確實可求助的對象，給予傾聽陪伴；不批判、不情緒勒索；鼓勵盡早尋求師長及精神科醫師、心理師的協助。