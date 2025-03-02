方大同生前氣胸頻繁入院 醫示警：有「這習慣」風險高出22倍

台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，氣胸與體質、生活習慣、基因相關，除了常見患者是特定體質的人—「年輕、瘦高男性」外，吸菸者因肺部容易產生脆弱的氣泡，風險比非吸菸者高達22倍。（本報資料照片）

歌手方大同病逝，享年41歲，令外界震驚不已。台北榮總遺傳優生科主任張家銘於臉書 粉絲團發文指出，氣胸與體質、生活習慣、基因相關，除了常見患者是特定體質的人—「年輕、瘦高男性」外，但吸菸者因肺部容易產生脆弱的氣泡，風險比非吸菸者高達22倍。

「醫師，我剛剛只是伸個懶腰，結果胸口突然像被刺了一下，然後吸不到氣。」張家銘說，這種突發性狀況，並不是單純的拉傷或肌肉痙攣，而是原發性自發性氣胸（PSP）的典型表現。這種「爆胸」事件，往往讓患者措手不及，但其實它並非完全沒有預兆，而是與基因、體質與生活習慣息息相關。

張家銘說，首先，氣胸與體質與生活習慣有關高風險族群，包括瘦高型體型，因身高較高、體脂較低的人，肺尖部承受的壓力較大，容易形成肺泡；另吸菸會破壞肺泡彈性，使肺部更容易產生脆弱的氣泡，吸菸者風險比非吸菸者高達22倍。

此外，頻繁劇烈運動或胸腔壓力變化，如舉重、深潛、高空跳傘、長時間高壓環境工作，可能會促使肺泡破裂，或曾經發生過氣胸，因氣胸一旦發生，未來復發的機率高達30至50%。

張家銘指出，氣胸致病原因，為肺部表面的「小氣泡」破裂，空氣滲入胸膜腔，壓迫肺部，導致胸悶、呼吸困難，甚至是呼吸音減弱。常見患者是一群特定體質的人—「年輕、瘦高男性」，但真正關鍵因素並不只是身材，而是潛在的基因變異。

張家銘指出，研究發現，帶有FLCN基因突變與氣胸的發生密切相關，該基因影響肺部結構，使肺泡壁較脆弱，容易形成小氣泡（blebs）或肺大疱（bullae）。當這些氣泡破裂時，空氣就會直接滲入胸腔，壓迫肺部，引發氣胸。這類基因變異具遺傳性，如果家族成員曾發生氣胸，自己發作的風險也較高。

此外，家族性氣胸也與某些罕見遺傳病有關，例如 Birt-Hogg-Dubé 症候群，這是一種因 FLCN 基因缺陷導致的疾病，患者不僅容易發生氣胸，還可能有皮膚腫瘤 和腎臟囊腫。因此，了解自己的基因體質，可能是預防這種突發事件的第一步。

張家銘說，一旦出現突發性的單側胸痛、呼吸困難或氣短、吸氣時有奇怪的「破裂感」或異常聲響、臉色蒼白、心跳加快、甚至有暈眩感，或是呼吸音減弱等症狀，應速就醫。