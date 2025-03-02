我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國太空飛行器「藍色幽靈」登陸月球 第2家民營企業締壯舉

傳賀錦麗將以驚喜嘉賓身分 出席奧斯卡頒獎典禮

方大同生前氣胸頻繁入院 醫示警：有「這習慣」風險高出22倍

記者沈能元／台北即時報導
台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，氣胸與體質、生活習慣、基因相關，除了常見患者是特定體質的人—「年輕、瘦高男性」外，吸菸者因肺部容易產生脆弱的氣泡，風險比非吸菸者高達22倍。（本報資料照片）
台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，氣胸與體質、生活習慣、基因相關，除了常見患者是特定體質的人—「年輕、瘦高男性」外，吸菸者因肺部容易產生脆弱的氣泡，風險比非吸菸者高達22倍。（本報資料照片）

歌手方大同病逝，享年41歲，令外界震驚不已。台北榮總遺傳優生科主任張家銘於臉書粉絲團發文指出，氣胸與體質、生活習慣、基因相關，除了常見患者是特定體質的人—「年輕、瘦高男性」外，但吸菸者因肺部容易產生脆弱的氣泡，風險比非吸菸者高達22倍。

「醫師，我剛剛只是伸個懶腰，結果胸口突然像被刺了一下，然後吸不到氣。」張家銘說，這種突發性狀況，並不是單純的拉傷或肌肉痙攣，而是原發性自發性氣胸（PSP）的典型表現。這種「爆胸」事件，往往讓患者措手不及，但其實它並非完全沒有預兆，而是與基因、體質與生活習慣息息相關。

張家銘說，首先，氣胸與體質與生活習慣有關高風險族群，包括瘦高型體型，因身高較高、體脂較低的人，肺尖部承受的壓力較大，容易形成肺泡；另吸菸會破壞肺泡彈性，使肺部更容易產生脆弱的氣泡，吸菸者風險比非吸菸者高達22倍。

此外，頻繁劇烈運動或胸腔壓力變化，如舉重、深潛、高空跳傘、長時間高壓環境工作，可能會促使肺泡破裂，或曾經發生過氣胸，因氣胸一旦發生，未來復發的機率高達30至50%。

張家銘指出，氣胸致病原因，為肺部表面的「小氣泡」破裂，空氣滲入胸膜腔，壓迫肺部，導致胸悶、呼吸困難，甚至是呼吸音減弱。常見患者是一群特定體質的人—「年輕、瘦高男性」，但真正關鍵因素並不只是身材，而是潛在的基因變異。

張家銘指出，研究發現，帶有FLCN基因突變與氣胸的發生密切相關，該基因影響肺部結構，使肺泡壁較脆弱，容易形成小氣泡（blebs）或肺大疱（bullae）。當這些氣泡破裂時，空氣就會直接滲入胸腔，壓迫肺部，引發氣胸。這類基因變異具遺傳性，如果家族成員曾發生氣胸，自己發作的風險也較高。

此外，家族性氣胸也與某些罕見遺傳病有關，例如 Birt-Hogg-Dubé 症候群，這是一種因 FLCN 基因缺陷導致的疾病，患者不僅容易發生氣胸，還可能有皮膚腫瘤和腎臟囊腫。因此，了解自己的基因體質，可能是預防這種突發事件的第一步。

張家銘說，一旦出現突發性的單側胸痛、呼吸困難或氣短、吸氣時有奇怪的「破裂感」或異常聲響、臉色蒼白、心跳加快、甚至有暈眩感，或是呼吸音減弱等症狀，應速就醫。

腫瘤 臉書

上一則

灰指甲顏色多變易與香港腳共存 醫籲好發族群留意清潔

延伸閱讀

方大同在雲南火化 留下「雅緻得體走完生命」遺言

方大同在雲南火化 留下「雅緻得體走完生命」遺言
郎祖筠沒時間看新聞 聞「方大同離世」震驚吐這句話

郎祖筠沒時間看新聞 聞「方大同離世」震驚吐這句話
方大同、大S驟逝 16名人天堂相聚…最年輕是24歲的她

方大同、大S驟逝 16名人天堂相聚…最年輕是24歲的她
方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣

方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣

熱門新聞

醫師提醒，追求健康的各種方法，若實行不當反而可能更傷身；示意圖。（圖／123RF）

8種習慣看似能讓人變得健康 其實對身體有害

2025-02-24 01:00
國健署提醒，血壓反映身體狀態，應每天固定測量。（123RF）

高血壓要吃一輩子藥嗎？ 醫分享「SABCDE」6原則護心血管

2025-02-25 04:10
示意圖。（取自123RF）

雙腳出現「這些狀況」要注意 專家：恐是嚴重疾病警訊

2025-02-27 13:19
幽門桿菌是胃癌重要風險因素，醫師提醒，早期胃癌病患大多數沒有明顯症狀，應定期接受檢查掌握治療時機。（123RF）

胃癌存活率前三低 符合「這資格」快篩檢幽門螺旋桿菌

2025-02-24 04:49
疾管署發言人曾淑慧表示，HKU5-CoV-2可能造成人畜共同疾病，不排除發生大流行產，因此引起各界關注，但是目前世界衛生組織評估造成大流行機會低，疾管署會審慎評估疫情發展。（記者李青縈／攝影）

HKU5新冠狀病毒再引爆全球疫情？ 疾管署指大流行2特性

2025-02-25 17:30
醫師提醒，前列腺癌早期症狀不明顯，患者多在排尿異常、夜間頻尿或背部疼痛時才就醫，導致三成患者確診時已為第四期。（記者賴昀岫／攝影）

曾找上余天、李敖的攝護腺癌 醫提醒「2症狀」別輕忽

2025-02-28 01:30

超人氣

更多 >
中國甜寵劇女星被挖出10年前長這樣 顏值大變被疑「進化」

中國甜寵劇女星被挖出10年前長這樣 顏值大變被疑「進化」
方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣

方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣
傳川普政府開出1條件 要求澤倫斯基照做修復美烏關係

傳川普政府開出1條件 要求澤倫斯基照做修復美烏關係
棄瓦斯爐改電磁爐好處多 一年後他分析優劣「回不去了」

棄瓦斯爐改電磁爐好處多 一年後他分析優劣「回不去了」
查克柏格為妻子大肆慶生 似回應之前偷瞄傳聞

查克柏格為妻子大肆慶生 似回應之前偷瞄傳聞