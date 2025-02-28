急診壅塞能不去則不去？ 醫示警：5大類症狀務必到急診

台灣災難醫學會理事長洪世文在新光醫院影音節目「子曰論健康」提到，民眾若發生呼吸困難、意識不清等五大類症狀，可不必循分級醫療原則，直接至急診就醫。（取材自「子曰論健康」節目）

急診壅塞是醫界長久存在的問題，衛福部雖調升急診部分負擔，醫學中心急診檢傷分類為輕症的比率，去年仍超過6%。政府要求分級醫療，但民眾難以自行分辨病症嚴重程度，台灣災難醫學會理事長洪世文在新光醫院影音節目「子曰論健康」說，民眾若發生呼吸困難、意識不清等5大類症狀，可不必循分級醫療原則，直接至急診就醫。

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洪世文說，什麼情況該至急診，目前並無絕對標準，只要民眾擔心自己狀況，就可至急診就醫，醫界雖呼籲輕症盡量在診所就醫即可，但民眾自己很難分辨，也可能不慎忽略重大症狀，建議出現下列5大類症狀時，應至急診就醫：呼吸困難，喘不過氣；嚴重出血外傷；急性胸痛；臉歪嘴斜、手腳無力、說話不清等中風 症狀；意識改變、意識不清。

「輕症患者若真的很擔心自身情況，也可至急診就醫，但經檢傷分類，若屬最輕微的第5級，會需要花上許多時間等待。」洪世文表示，急診檢傷站依照病人生命徵象與主訴，依疾病處理急迫性將病人分為5級，最嚴重的第一級是心跳休克、血壓降低，最輕微的第5級，則常見病人因晚上睡不著、慢性病用藥吃完了等原因就醫。

除應付日常就醫民眾，急診醫師如遇重大車禍、地震 等大量傷患事件，也必須即刻應變。洪世文表示，病患大量湧入前，119人員會先以電話通報，以新光醫院為例，院內以「333」為代碼，急診醫師向主任、院長通報後，透過全院廣播、Line群組要全體醫護動起來，除病房醫護應下樓協助，藥師、保全也要各司其職，提供點滴、血液，畫分民眾、媒體記者等候區域。

因應急診壅塞，賴清德 總統指示各醫院落實區域聯防。洪世文表示，全台急救責任醫院依能力分級，重度急救責任醫院任何緊急狀況都要能處理，發生意外時，病人若先被送至其他層級醫院，穩定病情後，如要進行腦中風取栓等複雜醫療處置，就會聯繫其他醫院轉送病人。