HKU5新冠狀病毒再引爆全球疫情？ 疾管署指大流行2特性

疾管署發言人曾淑慧表示，HKU5-CoV-2可能造成人畜共同疾病，不排除發生大流行產，因此引起各界關注，但是目前世界衛生組織評估造成大流行機會低，疾管署會審慎評估疫情發展。（記者李青縈／攝影）

中國冠狀病毒專家石正麗 等團隊，近期在蝙蝠身上發現新的冠狀病毒，並將其命名為HKU5-CoV-2，感染人體途徑與COVID-19相同。台灣疾管署發言人曾淑慧表示，該病毒恐造成人畜共同疾病，不排除發生大流行，因此引起各界關注，但是目前世界衛生組織（WHO）評估，造成大流行機會低，疾管署將審慎評估疫情 發展。

武漢病毒研究所 、廣州科學院和廣州實驗室近日在《細胞》期刊發表一項新研究發現，HKU5-CoV-2含有一種蛋白酶，可透過與人類和其他哺乳類動物體內的ACE2蛋白質接收體結合來感染細胞，途徑與COVID-19的SARS-CoV-2病毒相同。

曾淑慧說，該研究發現的新冠狀病毒可以感染人類呼吸道跟腸胃道，因此可能造成人畜感染；不僅人類也可能跟其他哺乳類細胞，因此可能會有產生人畜共同疾病，可能發生大流行，因此引起國際注意。但是該研究是分物分子學跟冷凍電子顯微鏡的實驗室研究，是否會造成大流行還需要更多研究。

要達成大流行具有一定特性。曾淑慧表示，先前中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS）、嚴重急性呼吸道症候群（SARS）、新冠病毒等都是冠狀病毒，會引起大流行除了會感染人類細胞外，還具有病毒可在人體複製，以及致病力會造成重症、死亡等特性。