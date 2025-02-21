我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本擬邀請特斯拉投資Nissan 提議用日產美國廠房交換

晶片法玩完了？半導體股恐在川普關稅之外再遭重擊

家有「禹英禑」 林口長庚：刺激腦右側前額下迴可提升自閉者社交力

記者賴昀岫／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
林口長庚醫院研究發現，刺激腦右側前額下迴可提升自閉者社交認知能力，治療效果可維持4周。（記者賴昀岫／攝影）
林口長庚醫院研究發現，刺激腦右側前額下迴可提升自閉者社交認知能力，治療效果可維持4周。（記者賴昀岫／攝影）

熱播韓劇非常律師禹英禑」描述自閉症菜鳥律師的故事，自閉症有高低功能之分，可能是某個領域的天才，也有些人缺乏生活自理能力。自閉症目前仍缺乏有效的生物性治療方法，林口長庚醫院研究發現，刺激腦右側前額下迴可提升自閉者社交認知能力，治療效果可維持四周，有媽媽向醫師分享，孩子接受這項刺激後變得比以前貼心。

自閉症是一種常見的神經發展疾患，會造成患者社交溝通困難、堅持度過高或侷限興趣而對日常生活產生重大影響，調查發生率約為1%至2%，男性多於女性，且有逐年上升趨勢，高功能個案可能是某個領域的天才，也有些屬於生活無法自理。

台灣林口長庚兒童心智科副教授級主治醫師倪信章指出，自閉者在成長過程中可能面臨多方面的挑戰，包括人際關係、情緒調控、課業學習和生活自理等，需要家庭、學校以及整個社會的充分理解與支持，

目前自閉者的協助方式以行為治療為主，但效果有限，且個別差異大，藥物治療雖可以緩解自閉者的焦慮情緒或者改善專注力，但無法改善自閉者的社交溝通或固執行為等核心困難，關於自閉症的生物性治療方式，急需突破性的發展。

倪信章與團隊在國科會、國衛院及院方支持下，開展了Theta叢集性經顱磁刺激術（rTMS）在自閉症的應用研究，透過電流擾動造成周圍場變化，穿過頭骨引起周圍神經電位變化，透過局部電流改變達到神經刺激效果，低頻率有抑制效果，高頻率則是興奮。

倪信章表示，研究重點探索的腦區包括背外側前額葉、後顳上溝及右側前額下迴，由於背外側前額葉腦區跟執行功能、情緒調節以及固執行為相關；後顳上溝及右側前額下迴跟心智理論相關，也就是將心比心的能力，因此上述三個腦區被認為，在自閉症的生物性治療中具有發展的潛力，其中在右側前額上迴的刺激有重大突破。

倪信章說，這項雙盲實驗共招募60位8至30歲的自閉者，隨機且平均分配到治療組與對照刺激組，研究結果發現，在不需要麻醉的狀況下，每周2次、每次5分鐘內，連續8周刺激腦右側前額下迴，治療組比對照組顯著提升自閉症的社交認知功能，且治療效果可維持4周，對於改善自閉者的固執行為、情緒調節和適應功能也有治療潛力，治療方式安全可行，並未出現重大副作用，研究成果已發表於2024年9月國際頂尖期刊「Psychological Medicine」。

針對受測者的挑選，倪信章表示，安全性是首要考量，實驗要經過衛福部食藥署與醫院人體試驗倫理委員會（IRB）審核，加上國外目前尚無8歲以前接受磁刺激的紀錄，所以最小只到8歲；另外，每個自閉症患者都不一樣，每個人產生症狀的腦區不同，是未來精準醫療可以進一步發展的領域。

林口長庚醫院兒童心智科主任梁歆宜提到，這些自閉症的小朋友在學校階段都有較多資源，但出社會才是真正困難的開始，很多家長希望提升孩子欠缺的生理能力，後續治療和教導策略都會事半功倍。

受測者經過8周治療後，和治療前相比顯著提升，且和最後一次刺激相隔一個月後追蹤，效果仍維持，例如一月一日首次刺激、2月底最後一次刺激，兩者相比能力顯著提升，三月底再次追蹤效果仍維持，有受測者是倪信章的患者，在門診觀察後續效果可維持半年至一年，有媽媽說孩子接受刺激後變得貼心，喝了咖啡會提醒媽媽「燙、小心」，以前沒有聽過孩子這樣說。

林口長庚兒童心智科副教授級主治醫師倪信章（左），說明Theta叢集性經顱磁刺激術...
林口長庚兒童心智科副教授級主治醫師倪信章（左），說明Theta叢集性經顱磁刺激術（rTMS）在自閉症的應用。（記者賴昀岫／攝影）

咖啡 非常律師 韓劇

上一則

營養、運動能預防「肌少症」想找回肌力要吃對蛋白質

延伸閱讀

37歲女腦中風昏迷逾20天 磁波刺激、骨骼機器人助她再站起來

37歲女腦中風昏迷逾20天 磁波刺激、骨骼機器人助她再站起來
「捐糞」有錢領 深圳公司招志願者 每月最多賺近千美元

「捐糞」有錢領 深圳公司招志願者 每月最多賺近千美元
最新研究…孕期染新冠 新生兒恐增自閉症風險

最新研究…孕期染新冠 新生兒恐增自閉症風險
自閉症小孩撕碎衣服 特教師李芸菁從心引導等候孩子成長

自閉症小孩撕碎衣服 特教師李芸菁從心引導等候孩子成長

熱門新聞

新上任的衛生部長小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）一直以來堅持健康飲食。路透

堅持健康飲食 小甘迺迪戒了可樂只喝這2種飲料

2025-02-18 16:41
一年四季冬天是最多人感染呼吸道疾病的季節，醫師提醒，可增加維生素A、C與D的補充；示意圖。（圖／123RF）

8類食物增強免疫力 可預防感冒、流感

2025-02-14 01:10
高雄王姓女子膽結石呈現爆漿狀宛如「魚子醬」，數量驚人。（記者郭韋綺／翻攝）

42歲女吃完火鍋膽結石發炎 醫打開膽囊見「魚子醬」數量驚人

2025-02-18 17:48
國健署呼籲「防跌三步」，及早發現跌倒風險，有效預防守護長者安全。（記者廖靜清／攝影）

老年人最怕跌 臥床一天掉1%肌力 醫：飲食運動可改善

2025-02-18 04:39
全球醫療照護指數排名，美國排在三十多。（美聯社）

全球最新「醫療照護指數」台灣連7年蟬聯雙冠 美排第幾？

2025-02-14 08:47
衛福部桃園醫院急診部日前為一位婦人診斷書章魚壺心肌症患者。記者鄭國樑／攝影

75歲婦照顧生病丈夫壓力大 昏倒檢出患「心碎症候群」

2025-02-14 17:39

超人氣

更多 >
川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利

川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利
在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單

在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單
預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡

預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡
川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元

川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元
世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊

世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊