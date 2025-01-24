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男子放鞭炮被炸到頭骨、眼球險要命 醫呼籲：過年要注意安全

記者劉明岩／彰化即時報導
彰基最近收治一名被鞭炮炸傷的男性個案，外傷科主任黃勉書醫師表示，這名傷患經檢查顯示嚴重的燒燙傷，右側顏面骨爆裂性骨折。（彰基提供）
彰基最近收治一名被鞭炮炸傷的男性個案，外傷科主任黃勉書醫師表示，這名傷患經檢查顯示嚴重的燒燙傷，右側顏面骨爆裂性骨折。（彰基提供）

國人在年節期間或迎神賽會時，常會燃放鞭炮，也常發生炸傷人事件，台灣彰基醫學中心最近收治1名男子被鞭炮炸到頭骨及右眼球破裂案例，經急診團隊結合各科緊急搶救及後續照護，才保住性命，彰基總院長陳穆寬呼籲，大家快樂過年，切莫輕忽鞭炮隱藏的危機。

彰基外傷科主任黃勉書表示，逢年過節大家難免會施放鞭炮，在施放鞭炮過程，要小心並注意安全。彰基收治的這名被鞭炮炸傷的個案，是在玩鞭炮時，不小心炸傷了眼睛，造成右眼球破裂，顏面部嚴重的燒燙傷，顏面骨開放式骨折，經彰基醫學中心急診團隊緊急搶救，並匯集眼科、整形外科、神經外科醫師做後續照護，後續仍有漫長復原之路。

黃勉書提醒民眾，施放鞭炮若不小心造成燒燙傷，一般燒燙傷的居家緊急處理，口訣是「沖、脫、泡、蓋、送」，是連續「沖」水15-30分鐘，在水中慢慢將衣服「脫」下，送醫之前要「泡」在冷水降低溫度，用乾淨的毛巾覆「蓋」傷口，盡快「送」醫。

彰基急診暨重症醫學部主任李宗翰醫師表示，這名被鞭炮炸傷的病人是可以預防的，很多人都會輕忽鞭炮的殺傷力，甚至讓小孩自行施放煙火。根據消防署的宣導，施放爆竹煙火記得遵守「五要」、「五不」原則，施放前「五要」，是要重安全環保少施，要有合格標示再施放，需認明「內政部爆竹煙火認可標示」字樣，要依使用說明來施放，要選適當地點才施放，要有大人陪兒童施放。

施放時「五不」，則是不可朝人、車、建築物、易燃物丟擲或發射，不可串接、堆疊或同時大量燃放，不可將頭靠近煙火出口處點火或觀望，不可遺留垃圾造成環境汙染，不可讓兒童施放飛行類、升空類及摔炮類產品。

彰基總院長陳穆寬表示，年節將至，大家歡慶團圓之時，要注意施放鞭炮所隱藏的危機。尤其小孩子更會因為好奇而做出危險的行為，以免發生無法挽回的悲劇。尤其，春節九天假期將至，民眾需要醫療及照護時，彰基急重症團隊所有專科醫護與水里急救站都會堅守崗位， 24小時無休為民眾服務。

彰基醫學中心總院長陳穆寬表示，年節將至，大家歡慶團圓之時，要注意施放鞭炮所隱藏的...
彰基醫學中心總院長陳穆寬表示，年節將至，大家歡慶團圓之時，要注意施放鞭炮所隱藏的危機。（彰基提供）
彰基醫學中心表示，消防署宣導施放爆竹煙火「五不」原則 - 不可朝人、車、建築物、...
彰基醫學中心表示，消防署宣導施放爆竹煙火「五不」原則 - 不可朝人、車、建築物、易燃物丟擲或發射。（彰基提供）

低溫 春節 內政部

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