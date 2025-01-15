氣溫驟降腦中風風險增 台大醫：劇烈頭痛、頭暈要留意

一位89歲婦人本身患有心房顫動，近期接受介入性治療而停藥數天。早上起床後，她突然感到右側無力，且語言含糊不清。家屬第一時間通知救護車，患者發作2小時內被送到台大醫院急診室；圖為示意圖，非當事醫院。（本報資料照片）

大陸冷氣團南下，台灣開始氣溫一路下降，氣溫驟降造成腦血管收縮、血壓上升，腦中風 發作機率增加。台灣腦中風學會秘書長、台大醫院神經部主治醫師湯頌君提醒，除常見的臉歪嘴斜、肢體無力等症狀外，急性腦中風患者也會出現動作不協調、劇烈頭痛等症狀，應立刻撥打119就醫。

一位89歲婦人本身患有心房顫動，近期接受介入性治療而停藥數天。早上起床後，她突然感到右側無力，且語言含糊不清。家屬第一時間通知救護車，患者發作2小時內被送到台大醫院急診室，醫護啟動腦中風處置流程，並由神經科醫師評估後，確認腦部影像無出血，診斷為左側大腦缺血性中風，經移除靜脈血栓後，目前恢復良好，正規律復健。

國外研究指出，氣溫24小時內下降攝氏2.9度，中風風險增加1.1倍，若是三高 、心房顫動、吸菸、體重過重、缺乏運動習慣、有腦中風家族史者，風險增加為1.3倍。台灣衛福部統計，腦血管疾病是2023年國人十大死因第4位，全台每年新增3萬多名腦中風病人，患者失能比率高達6成，且平均每44分鐘就有1人死於腦中風。

腦中風主要分為出血性和缺血性，湯頌君表示，因腦血管堵塞形成的「缺血性中風」約占8成，針對此類患者，必須在黃金時間內將血管打通，不過，常見情況是許多民眾對腦中風症狀不清楚，誤以為要倒下、意識昏迷才是腦中風，忽略發現症狀的機會，導致延誤就醫。

湯頌君提醒，常見腦中風症狀包括臉歪嘴斜、肢體無力、講話模糊不清等，但言語表達困難、理解障礙、走路不穩、動作不協調、劇烈頭痛頭暈等，也是急性中風徵兆，應在黃金4.5小時內施打靜脈血栓溶劑，打通塞住的血管，才能降低失能、死亡風險。

目前各地消防局皆有參與急性腦中風區域聯防計畫，將疑似急性中風個案會直接送往具備急性處置專責醫院，進而縮短中風處置的時間。湯頌君說，緊急救護員受過專業訓練，一旦懷疑是急性腦中風，會根據病人狀況送往有腦中風醫療團隊的醫院，途中救護員會聯繫醫院，提前啟動腦中風醫療團隊，減少急診檢傷時間，加快病人到院後的處置速度。