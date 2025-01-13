營養師追蹤弱勢家庭 早餐店送三餐 家人虛胖健康亮紅燈

北台四城市開辦幸福保衛站，營養師說透過飲食教育，學生到超商取餐就能吃得更營養。（新北市教育局提供）

台灣政府和民間扶助弱勢家庭三餐無虞不難，但難保吃得健康。衛生福利 部基隆醫院營養科主任張皇瑜曾追蹤門診個案，一名照顧婆婆、兒子的單親媽媽，三餐幾乎都是請早餐店外送鐵板麵等料理，結果自己和小孩虛胖，老人家健康也亮紅燈。

國民健康署曾公布「我的餐盤」圖像，建議民眾每天應攝取全穀雜糧、豆魚蛋肉、蔬菜、水果、乳品與堅果種子6大類食物。張皇瑜說，不同年紀6大類食物有不同的建議量，共同語言就是均衡飲食。

張皇瑜表示，研究顯示學童期飲食常見的問題，包括油脂、膽固醇攝取過多，鈣質、鐵質和B群不足。零食吃太多，活動量太少，因此3、4名學童中就有1人體重過重或肥胖。青少年外食比例提升，可能因為「速食」攝取頻率增加，導致營養素失衡情況。

對於弱勢家庭學童來說，因為有社會福利資源補助，不管是補助現金或是發餐券，張皇瑜認為，他們餓肚子的機會不多，但因為大部分的家長，已經沒有讓自己過得更好的動力，長期不注重營養均衡，全家人都將承受健康隱憂。

張皇瑜在追蹤看診的單親媽媽健康，得知她家中上有老，下有小，因為沒有工作，全靠領取政府和民間團體社福經費度日。

詢問住家在半山腰的單親媽媽怎麼處理三餐問題，聽到「連鎖早餐店很方便，三餐都可以外送」的答覆，張皇瑜相當震撼。單親媽媽跟住家附近的早餐店老闆講好，3餐送3人份到她家，常吃的是鐵板麵、麥克雞塊，觀察發現媽媽和兒子都虛胖，婆婆健康亮紅燈。

張皇瑜認為，弱勢家庭取得社福資源後，三餐無虞，但是家長怎麼吃，小朋友到超商 怎麼選是關鍵，國內加強「飲食教育」刻不容緩。日本很重視學童食育，因為下一代會影響未來的國力，一定要教會學生怎麼吃。

張皇瑜說，從小亂吃除了虛胖，身體健康也受影響。現在已有小學生尿酸偏高，還有痛風、高血脂的問題，他們長大後慢性病只會更多，未來養育小孩，觀念也不會是對的，危及下一代健康。

曾有幾個學校聯合安排飲食教育課程，邀請張皇瑜去為老師上課。她說，營養師人數有限，學校老師如果有正確觀念，就可以幫著教育小朋友。如果只是一直給錢，結果他們亂吃一通，反而把身體搞壞了。

舉例來說，學生領取餐券後到超商買餐飲，也有辦法吃得營養均衡，但如果把牛奶變成汽水、可樂或沙士，把買便當、健康三明治、飯糰的錢拿去買香腸、火腿、調理雞塊，當然可能虛胖不健康。

張皇瑜說，豆漿是很好的蛋白質來源，還有茶葉蛋，現在的超商還有低溫烹煮的真空包裝新鮮肉品，都比香腸、火腿、臘肉、培根醃製、加工紅肉食品好。社福機構發餐券和學校食育要串起來，也可考慮由營養師建議超商品項組合，讓小朋友吃得更健康。

除了飲食健康，部基醫院兒科主任謝王虎表示，弱勢兒童往往缺乏足夠的便利醫療資源，面臨較高的健康風險，並常因經濟困難延遲或錯過健康篩檢和疫苗接種，未能早期發現發育遲緩、營養不良、蛀牙或弱視。

弱勢家庭兒童往往面臨如家庭不穩定、家庭暴力或社交孤立，可能導致焦慮、抑鬱或行為問題，心理健康照護也是兒童醫療重要部分。謝王虎說，弱勢兒童也可能因為交通不便、父母工作時間過長或私人醫療保險 不足，難以定期就醫，可透過巡迴醫療、遠距醫療服務，或減免住院費用等服務減少障礙，確保都能健康成長。