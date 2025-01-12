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男孩子幹嘛化妝？ 精神醫曝性少數「就醫得鼓起勇氣」

記者賴昀岫／台北即時報導
精神科醫師直言，性少數族群在社會上相對辛苦，要到精神科也得鼓起很大的勇氣。圖非新聞當事人，（本報資料照片）
精神科醫師直言，性少數族群在社會上相對辛苦，要到精神科也得鼓起很大的勇氣。圖非新聞當事人，（本報資料照片）

2000年台灣屏東發生的葉永鋕事件，讓性平議題走入大眾視野，過了近25年，仍有「玫瑰少年」因為喜歡打扮，父母限制他的行動而選擇自傷，精神科醫師直言，性少數族群在社會上相對辛苦，要到精神科也得鼓起很大的勇氣；也有跨性別個案，因為害怕就醫遭受異樣眼光，長期成藥壓下症狀導致必須洗腎，甚至不幸過世。  

衛福部日前公布「LGBT+民眾醫療照護參考指引」，提供醫事人員照顧多元性別民眾的指引，如醫事人員應避免將特定性傾向與人類免疫缺乏病毒（HIV）過度連結，如有需要抽血檢驗 HIV，事前須經過病人同意：醫事人員應重視病人隱私的保障，並營造隱密的會談或看診空間等。

衛福部桃園療養院副院長李俊宏說，性少數族群在社會上處於相對較辛苦的位置，雖然國家法令、政策都已有做出友善調整，但台灣畢竟還是東方社會，在精神醫療端較常碰到的是，社會狀態或個人成長經驗，可能導致憂鬱、焦慮等情緒議題，會出現醫療需求。  

「性少數族群來精神科看診，本身就需要勇氣了」，有些跨性別光是坐在診間外，就得忍受旁人的異樣眼光，就醫過程中也會碰到一些較敏感的事情，包含使用對方希望使用的稱謂、就醫的環境，如牽涉到過去的創傷經驗、工作條件等，也都要顧及性別敏感度；硬體部分則要視醫療院所是否有足夠空間，調整性別友善廁所或門診，讓個案就醫更方便。  

指引中提到，與特定健康問題相關方面，其中一點是「憂鬱、焦慮」，提到同性戀者，可能因長期遭受社會壓力、個性內向或欠缺社會支持，而導致憂鬱和焦慮發生率增加，面臨上述困難的青少年同志者，其自傷風險可能較高。

李俊宏說，自傷的風險連結到的是對關係的維繫，青少年階段容易因此和家人間產生衝突，近年就曾碰過一個個案，是想要化妝打扮的高中男生，孩子本身個性較陰柔，「性別是流動的，性傾向也還在探索中，」可能更重視外表，就會有購買化妝、保養品需求，但家裡是非常非常反彈，父母也會認為「你好好一個男孩子幹嘛學女生化妝？」

李俊宏表示，父母對性別的觀念，可能相對保守、傳統，所以先從取消孩子的零用錢開始，個案先是跟同學借錢，後來透過在社群平台上教人做美妝也賺了些錢，家長發現這樣沒有用，開始限制他的行動，進而產生更激烈的衝突，甚至演變為自殺、自傷的狀況。  

除了家庭，青少年也有很多時間在校園，有可能碰到霸凌問題，不只身體，有的會是情緒、話語，甚至出現網路霸凌，這一端也會加深個案自殘自傷的可能性，曾經因為性別氣質不同於其他男孩的葉永鋕，也是類似個案。  

跨性別人士Tong（化名）外表中性帶點陽剛，聲音也不是大眾認知中女性的嗓音，因為外表跟身分證性別不一樣，容易被誤稱為「先生」，尤其到婦產科就診時，會被問「是來幫太太拿藥嗎？」，或者詢問是不是本人，打疫苗時也曾被質疑，是否冒用別人的身分證，他都會回答是本人，並依照要求背出證件上的資料，畢竟醫療人員是為了避免誤診，雖不會責怪對方，長期下來仍感到困擾。  

Tong有個跨性別朋友，就因考量旁人的異樣眼光，不願意到醫院就醫，總是到藥局購買成藥，反而把身體搞壞，加上長期有憋尿的情形，又不願意到婦產科就醫，最後得要洗腎甚至過世，對於這個指引，他認為醫療端還是要有性別意識，否則再好的政策，還是會讓這些多元性別族群在就醫時被質疑，以最基本的稱謂來說，他認為如慈濟醫院以「大德」稱呼，取代先生、小姐就很好。 

跨性別 疫苗 同志

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