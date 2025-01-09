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巴金森氏症患者手抖前恐忽略「這些症狀」 醫曝男性罹病機率較高

記者戴永華／宜蘭即時報導
巴金森氏症患者經由藥物治療、走路運動和簡易的氣功，可有效緩解了肢體僵硬和運動遲緩。（國立陽明交大醫院提供）
巴金森氏症患者經由藥物治療、走路運動和簡易的氣功，可有效緩解了肢體僵硬和運動遲緩。（國立陽明交大醫院提供）

巴金森氏症主要是影響運動功能的疾病，與智力認知障礙的阿茲海默症有所不同，病人經常因為拿筷子、穿衣服手部無法靈活控制、走路不穩跌倒診斷才發現疾病，其實許多患者在運動障礙之前，就已經出現憂鬱等非運動症狀，卻常被忽略，延誤早期治療時機。

國立陽明交大醫院神經內科醫師陳允中表示，巴金森氏症是僅次於阿茲海默症的第二大常見神經退化疾病，隨著年齡增長，巴金森氏症發病率逐步升高，尤其在60歲以上人群中更為明顯，盛行率從千分之二到三增至90歲時的千分之十二到十三，男性罹病機率更是女性的1.5倍。

陳允中說，70歲林女士感覺手部細微震顫和全身沒力，走路跟不上先生，以為年紀大了，後來發現情況越來越嚴重，甚至影響日常生活，連拿筷子、穿衣服都有困難，走路向前傾、重心不穩易跌倒，就醫診斷是「巴金森氏症」。

陳醫師指出，像林女士這樣的情況其實很常見，患者初期可能只是手部輕微顫抖，而且值得注意的是，許多患者早在運動症狀出現之前，就已經出現非運動症狀，包括頭暈、憂鬱、嗅覺異常、便秘等，然而這些早期提示往往被忽略，延誤疾病的及早發現。

醫學尚未找到治癒巴金森氏症方法，但透過藥物與手術治療可有效控制，提升生活品質，林女士在接受藥物治療，遵循醫師建議進行復健，經常走動和簡易的氣功，有效緩解了肢體僵硬和運動遲緩，同時也參加病友支持團體，獲得心理支持，林女士說「現在學會與它共存，每天努力過好自己的生活。」

陳允中表示，巴金森氏症與阿茲海默症影響記憶力的特徵不同，巴金森氏症在於多巴胺的缺乏，導致患者出現運動障礙，可以透過藥物、飲食調理及運動治療，例如地中海式飲食少吃紅肉、選擇富含橄欖油、深海魚、新鮮蔬果、全穀類和堅果等天然食材，這些食物不僅提供酪胺酸和Omega-3脂肪酸，還含有抗氧化劑，保護神經健康。

巴金森氏症患者在醫師的引導下，練習手指頭碰觸在一起。（國立陽明交大醫院提供）
巴金森氏症患者在醫師的引導下，練習手指頭碰觸在一起。（國立陽明交大醫院提供）

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