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瘋韓劇 追劇族「邊看邊罵」卻欲罷不能 醫：有助釋放壓力

記者沈能元／台北即時報導
現代人生活、工作壓力倍增，許多人的休閒活動就是「追劇」，身心科醫師表示，追劇到欲罷不能，同時反映了身心狀態，而出現了「成癮」行為。（記者鄭惠仁／攝影）
現代人生活、工作壓力倍增，許多人的休閒活動就是「追劇」，身心科醫師表示，追劇到欲罷不能，同時反映了身心狀態，而出現了「成癮」行為。（記者鄭惠仁／攝影）

現代人生活、工作壓力倍增，許多人的休閒活動就是「追劇」，像是最近熱門的「魷魚遊戲第二季」，或才剛撥出完結篇的「現在撥打的電話」等韓劇，更引起許多人的討論，其中包含正反評價，但唯一相同的是，許多人在邊看、邊罵中，還是欲罷不能，追到了最後一集。身心科醫師表示，追劇到欲罷不能，同時反映了身心狀態，而出現了「成癮」行為。

身心科醫師楊聰財說，追劇是現在常見的娛樂，但明知道劇情不合邏輯或過於「灑狗血」，觀眾卻依然欲罷不能，其中可能的原因是追劇引發的「成癮性」行為，其多來自大腦多巴胺的釋放，因為戲劇的高潮情節和懸念設計，刺激大腦的獎勵機制，讓人感到愉悅，並渴望延續這種感受。

其次，楊聰財指出，追劇時，觀眾可能無意識地，將自己的情緒投射到劇情中，特別是劇情的設計，通常包含高強度的戲劇衝突與人物關係，其中強烈的情感起伏，「有如灑狗血般」，但這些「誇張」的元素對觀眾極具吸引力，形成心理依賴，同時也幫助釋放生活的壓力，或可以暫時脫離現實，獲得心靈慰藉，以滿足未能實現的情感需求。

楊聰財說，許多戲劇即使劇情邏輯不通，觀眾仍選擇「追下去」，可能是對其他娛樂形式感到厭倦，透過追劇填補娛樂需求的空白；然而，追劇也滿足了社交需求，透過討論劇情，能與朋友或同事的共同話題，增強社會連結。

楊聰財表示，即使許許多戲劇的劇情看似荒誕，但某些戲劇所傳達的價值觀或角色轉變，也可能激發觀眾的反思，進一步探討生命的意義或個人的使命，甚至是非現實的狗血劇，讓觀眾得以比較自身生活，進而產生滿足感或優越感。

魷魚遊戲 韓劇

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