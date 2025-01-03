越來越多兒童有腎結石 專家研判與飲食有關

腎結石與體質以及患有心臟病不適合多喝水有關，如果出現疼痛、反覆感染及血尿、持續變大或影響腎功能，就要盡快就醫；示意圖。（圖／123RF）

華盛頓郵報 報導，住在西雅圖的安娜貝爾‧裴列斯克夫(Annabelle Pleskoff)15歲時某天早晨醒來身體右側劇痛，急診醫師原以為是輕微闌尾炎，進一步診斷才發現是通常出現於成年人當中的腎結石。現年25歲的裴列斯克夫後來共計出現30顆腎結石。兒童出現腎結石的案例越來越多，醫學專家認為可能與加工食品有關，其他因素還包括基因遺傳、營養不均衡及飲水不足。

德州 兒童醫院(Texas Children's Hospital)小兒泌尿科醫生蘇尼加(Zachary V. Zuniga)說，每天都遇到腎結石兒童病患，某些孩童因此經常被送急診，雖然不是所有兒童都必須開刀，某些孩子卻因此住院，必須接受抗生素治療。

蘇尼加說，許多民眾以為兒童不會有腎結石，因此當孩子出現疼痛時，並不會聯想到可能與結石有關。

某些醫學專家說，兒童發生腎結石的趨勢可能惡化。

曾對兒童腎結石進行研究的費城 兒童醫院(Children's Hospital of Philadelphia)小兒泌尿科醫生塔希安(Gregory E. Tasian)表示，長年以來，結石通常只出現在中年白人之間，但過去30年裡趨勢產生重大轉變。

塔希安說，出現腎結石的孩童年紀通常很小，身體健康良好，沒有其他疾病。

醫師通常讓兒童患者服用止痛成藥減輕不適，或讓兒童患者使用能夠讓輸尿管肌肉擴張的處方藥品以讓結石排出。如果出現尿道感染則必須使用抗生素，開刀取出結石之後為避免感染，醫生也會讓兒童患者使用抗生素。

對於較大顆的腎結石，醫生可能透過輸尿管鏡(ureteroscopy)進入膀胱將石頭擊碎，或使用體外震波碎石術(shock wave lithotripsy，SWL)將腎臟內的結石打碎成小塊，但不需要開刀。

杜克大學(Duke University)小兒泌尿科醫生魏納(John S. Wiener)說，過去幾年兒童飲食的鹽分攝取量大增，可能與腎結石案例增加有關。

他說，美國飲食有太多添加鹽分，腎臟排鈉時會將鈣抽出，出現鈣化結石的風險因此提高。