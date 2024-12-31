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小心中風 氣溫驟降又變冷 醫師籲三高患者要多加注意

記者黑中亮／台中即時報導
一名70多老翁腦阻塞中風卻不知，神經內科醫師張峻誠提醒三高患者，「天冷要小心中風！」（大甲李綜合醫院提供）
一名70多老翁腦阻塞中風卻不知，神經內科醫師張峻誠提醒三高患者，「天冷要小心中風！」（大甲李綜合醫院提供）

台灣受大陸冷氣團影響，31日晨強輻射冷卻作用，平地最低氣溫都在攝氏10度（華氏50度）以下，台中一名70多位的老翁，日前在家中無故跌倒，送醫治療後返家，沒想到，回家後行為躁動，家屬驚覺不對勁，馬上再送到大甲李綜合醫院急診，經過詳細檢查，發現老翁中風，腦部有阻塞，安排住院治療。

神經內科醫院張峻誠表示，該患者日前在家中跌到後，家屬先送到其他醫院治療，檢查後發現腿部骨裂，沒開刀便返家休養，回家之後，患者情緒驟變，變得躁動不安，家屬馬上又把他送到大甲李綜合醫院急診，經過核磁共振檢查，發現腦部胼胝體旁邊的血管阻塞。

醫師張峻誠說，首波強烈大陸冷氣團靠近，低溫恐下探10度，氣溫突然驟降讓罹患心血管疾病患者中風的機率大增，一般中風患者常見的症狀是身體半邊麻痺、無法動彈，但是這名患者卻行走導致跌到骨裂，推斷有可能是中風不自知，大甲李綜合醫院最近1個月就收治中風住院個案至少10例，提醒三高患者要多加注意。

張峻誠指出，消防署統計自12月9日至30日這3周，全台非創傷OHCA人數達823人，其中15日及29日2天因冷氣團來襲全台低溫，導致有55人、50人非創傷OHCA，呼籲民眾留意氣溫變化；此外，由於罹患高血壓的患者，在冬天低溫的時候，血壓會比平時上升約10到20毫米汞柱，醫師建議「天氣驟變突然變冷，有三高的患者更要小心中風！」

一名70多老翁腦阻塞中風卻不知，神經內科醫師張峻誠提醒三高患者，「天冷要小心中風...
一名70多老翁腦阻塞中風卻不知，神經內科醫師張峻誠提醒三高患者，「天冷要小心中風！」（大甲李綜合醫院提供）
一名70多老翁腦阻塞中風卻不知，神經內科醫師張峻誠提醒三高患者，「天冷要小心中風...
一名70多老翁腦阻塞中風卻不知，神經內科醫師張峻誠提醒三高患者，「天冷要小心中風！」（大甲李綜合醫院提供）

中風 低溫 三高

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