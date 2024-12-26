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78歲失智翁火爆常衝出家門 醫師分享溝通7大技巧

記者游振昇／台中即時報導
面對失智症家人應如何溝通？醫師分享溝通七大技巧，幫助和平解決。（取材自衛生福利部國民健康署網站）
面對失智症家人應如何溝通？醫師分享溝通七大技巧，幫助和平解決。（取材自衛生福利部國民健康署網站）

台灣台中一名78歲老翁3年前收掉市場的魚舖後，逐漸出現失智症狀，失智症半年就惡化成中度，導致脾氣暴躁、睡眠減少，生活品質受到嚴重影響，醫師分享溝通7大技巧，幫助和平解決相處問題。

這名老翁之子說，他曾晚上6點下班回家，發現父親只穿一條內褲，拎著兩袋魚，在廚房走來走去，嘴裡念著要去市場賣魚，兒子告知現在是晚上，但父親仍堅持要出門，兒子試圖阻止並提高音量斥責時，老翁瞪大眼、情緒激動，不穿鞋子就衝出家門往市場方向走去，最後因疲累在路邊休息，才結束一場突如其來的「逃亡」。

衛福部豐原醫院神經內科醫師洪良一表示，失智症患者的症狀源自大腦無法正常運作，影響患者的記憶、思考、行為，及日常生活的能力，平常和失智患者互動以不驚嚇、不催促、不傷害病患自尊為主。

他建議，當失智症患者出現類似老翁行為時，照顧者可採取溫和的語氣，輕柔撫摸他的肩膀來安撫情緒，例如「爸爸你認真工作我們都知道，先坐下來喝杯水休息一下，等一下再帶你去市場 」這種溝通方式能有效轉移患者注意力，避免他們執意外出，減少危險發生。

衛生福利部國民健康署也提出7個溝通技巧，有助於與失智症患者建立更好的互動關係：

1.眼睛平視失智者：讓病人感到尊重和理解。

2.帶著幽默和微笑：緩和當下情緒。

3.聊有成就感的事：讓患者高興。

4.話語簡短慢慢說：避免資訊太多。

5.以實際物品溝通：讓溝通更具體，避免錯誤。

6.耐心等待他回答：給予患者回答時間。

7.不要勉強失智者：尊重他。

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