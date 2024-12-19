一早狂打噴嚏？ 醫師教4招擺脫過敏原 迎通暢「新鼻生」

季節交替過敏大爆發，容易出現鼻子癢、眼睛癢、打噴嚏、流鼻水等症狀；示意圖。（123RF）

季節轉換又有不少民眾鼻子過敏，常因此一早狂打噴嚏，亞東醫院耳鼻喉部醫師洪偉誠表示，要小心過敏性鼻炎，一切還是預防勝於治療，最重要還是從居家環境、空氣、用具及寢具等4面向減少過敏原的暴露，若還有困擾則可就醫討論用藥或手術。

台灣屬亞熱帶海島型氣候，終年溫暖潮濕，造就無數雷達般敏感的鼻子。洪偉誠指出，近期患者絡繹不絕，抱怨早晨起床時連續打噴嚏，鼻子和眼睛搔癢難耐，甚至一到辦公室鼻涕就像水龍頭般止不住，桌上堆滿「衛生紙水餃」，這些都是過敏性鼻炎發作的典型症狀之一。

洪偉誠解釋，「過敏性鼻炎」的臨床定義為鼻內黏膜接觸到過敏原後，由免疫球蛋白E（IgE）主導引發的發炎反應，進而產生一系列鼻部症狀。臨床上常見症狀包括，流鼻水、鼻塞、打噴嚏、鼻癢或異物感，嚴重時甚至伴隨鼻音、眼睛紅癢、喉頭搔癢、咳嗽等症狀。

洪偉誠指出，這類症狀不僅影響學習與工作表現，甚至可能干擾睡眠品質，對生活造成諸多不便。常見的過敏原包括塵蟎、黴菌、貓毛、狗毛、昆蟲及花粉等，台灣濕熱的氣候為塵蟎提供滋生溫床，因此塵蟎也成為臨床上過敏性鼻炎患者最常見的過敏原之一。

「預防勝於治療」洪偉誠建議，最重要是減少過敏原的暴露，包含居家環境控管，維持室內濕度在50%左右以抑制塵蟎及黴菌滋生；空氣清淨機減少室內懸浮過敏原；定期使用熱水清洗寢具，選用防蟎寢具降低塵蟎接觸機會；減少使用易藏塵的地毯、絨毛玩具和厚重布製窗簾，保持居家空間簡潔。