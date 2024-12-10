他一聞女友身上1味道超上癮 醫揭「2重點」沒做就會有

耳洞穿久了沒有保持乾燥、乾淨就會出現浸潤的現象，容易有類似耳垢的味道。示意圖。（本報資料照片）

有網友在網路論壇Dcard發文表示，自從摸完女友的耳洞，聞到一股臭味後意外上癮，針對這個味道，有些網友提到，肚臍分泌物也會有類似味道，皮膚科醫師指出，耳洞穿久了沒有保持乾燥、乾淨就會出現浸潤的現象，建議洗臉、洗頭後要把耳洞壓乾再用酒精消毒，肚臍部分則盡量不要清，否則反而有發炎風險。

原PO在文中指出，某天晚上女友趴在床上滑手機，他對對方的耳洞很好奇，就摸了一下，後來自己一邊吃零食一邊看影片，突然聞到手指臭臭的，在確定不是食物的味道後，就很納悶到底摸到什麼，經確認原來是女友耳洞的味道，後來還覺得有點上癮。

台灣開業皮膚科醫師趙昭明說，耳洞是皮脂腺分泌旺盛的地方，皮脂腺、汗腺不好聞的味道，就和狐臭很像，有些長輩的體味則會從耳朵出來，沒有保持乾燥的話，會有輕微發炎現象，在潮濕的環境下，如有細菌感染，就可能會有這個味道產生，耳洞穿得久的話，洗頭、洗臉沒有保持乾淨、乾燥，會出現浸潤的現象，就會出現這樣的味道，清潔上建議壓乾後，再使用酒精消毒。

有些人會頻繁清耳屎，趙昭明提醒，除非影響聽力，否則自己清反而可能導致耳蝸或外耳道受傷、發言，洗完頭擦乾就好，避免直接用棉花棒，否則反而去能戳太深而受傷，如果真的要清耳朵又怕受傷，建議可找專業人士幫忙，肚臍也盡量不要去清，有些民眾常常清肚臍，反而有感染的可能性。