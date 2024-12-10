我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北韓上百特工援俄任務曝光 行前惡補俄語、作戰經歷「禁談外國新聞」

習近平向美喊話：願保持對話 關稅科技戰不會有贏家

妻子患水腦症竟遭殺害 醫揭3大症狀：長者有無「磁鐵步」是關鍵

記者沈能元／台北即時報導
新北市新莊區七旬男疑似不捨妻子受水腦症所苦，將妻子從住處推下，當場死亡，家屬偕同法師在社區招魂。（本報資料照片）
新北市新莊區七旬男疑似不捨妻子受水腦症所苦，將妻子從住處推下，當場死亡，家屬偕同法師在社區招魂。（本報資料照片）

台灣新北市新莊區73歲林男長期照顧68歲罹患水腦症的邱姓妻子，疑似身心俱疲，9日將妻子從床上抱起，從客廳14樓窗戶丟下，導致妻子當場死亡，犯案後到中平派出所自首，詢後被依殺人罪送辦，釀成這起長照悲歌。

新光醫院神經內科主治醫師張名鑫說，年長者的水腦症可能與腦腫瘤、腦出血有關，但多數為不明原因引起的常壓性水腦症，而常壓性水腦症於年長族群不並罕見，在門診中三不五時就會看到一例。

張名鑫說，大腦會分泌腦脊髓液，並經由腦室的導水管排出至脊髓循環、回收利用，但當此循環系統被腫瘤阻塞，或是受腦部功能影響，分泌量過多或吸收量不足，甚至是不明原因，造成腦脊髓液無法正常排出，讓大腦被腦脊髓液壓迫後，引發大腦結構異常症狀。

張名鑫指出，常壓性水腦症三大症狀，第一、智力衰退，可能出現判斷力、記憶力減退，做事情的能力下降；第二、走路不穩，就是患者走路時，腳步無法完全抬起，感覺是腳底是黏在地板上，且有如磁鐵黏在地板上，因此，有人形容是「磁鐵步」；第三、尿失禁。

家人在照顧方面一定會十分困難，張名鑫說，如果患者出現智力退化，家人必須幫忙做很多照顧的工作，而走路不穩時，身邊可能需要有人攙扶，注意患者不要跌倒，因跌倒可能骨折、腦中血，甚至是尿失禁部分必須時常換尿布等，家人在照顧上，真的十分辛苦。

張名鑫說，常壓性水腦症治療，需要透過外科手術，自大腦腦室置入導管，將過多的腦髓液引流到腹部，減輕大腦的壓力，如果能早一點發現、早一點治療，症狀輕微患者的智力退路、走路不穩、尿失禁等症狀可以獲得緩解，但若延誤治療，手術的效果恐會不好。

腫瘤 長照

上一則

發現早期乳癌 治療後5年存活率100%

下一則

他一聞女友身上1味道超上癮 醫揭「2重點」沒做就會有

延伸閱讀

醫師的話／新年度有哪些醫療創新技術

醫師的話／新年度有哪些醫療創新技術
醫師罹腦癌「不動刀進安寧」器捐遺愛 女兒淚憶遺志

醫師罹腦癌「不動刀進安寧」器捐遺愛 女兒淚憶遺志
養生／中年人每天吃堅果 明顯降低失智風險

養生／中年人每天吃堅果 明顯降低失智風險
美亞共同促進會 教心肺復甦急救流程

美亞共同促進會 教心肺復甦急救流程

熱門新聞

醫師表示，劉家昌摸到脖子腫塊，進一步檢查後來才發現是肺癌轉移到脖子，後來發現轉移到腦部，這就是很典型的肺癌晚發現。（本報資料照片）

劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期

2024-12-04 03:40
知名作家瓊瑤4日下午被發現在家輕生。（取材自瓊瑤臉書）

瓊瑤臉書憶亡夫 醫嘆和朱銘一樣「走上絕路」 提醒長者3危機

2024-12-04 04:32
心臟科醫師克魯姆霍茲博士表示，他絕不會吃「培根雙層起司漢堡」當午餐，因為富含飽和脂肪、反式脂肪、鈉和其他加工成分，攝取過多對心臟負擔大。示意圖。(取材自Pexels @Natan Machado Fotografia)

心臟殺手食物是它？ 美國心臟協會建議午餐吃這7樣東西

2024-12-08 09:30
清大生技所副教授林愷悌（右）與生資所副教授鄭惠春發現抑制癌細胞增生的關鍵機制。（清大提供）

清大揭開癌細胞愛吃糖的秘密 找到治療癌症關鍵

2024-12-03 17:36
中山美穗昨日被發現在自家浴缸猝死。台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋指出，浴室內猝死常見有兩種，有喝酒或服用安眠藥，或是「熱休克」導致。圖為中山美穗先前低調赴台旅遊。(取材自Instagram)

中山美穗浴室內猝逝 醫提一可能原因「美國很常見」

2024-12-07 19:34
初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍強調，加工果乾雖然營養濃縮，但熱量同樣大幅提高，若過量攝取不僅會讓體重與血糖失控，還可能增加心血管疾病、高血壓和糖尿病的風險。（初日診所提供）

45歲女吃蔓越莓果乾竟「糖尿病前期」 醫曝2類致病成分

2024-12-09 05:25

超人氣

更多 >
王玉雯張新成相識16年披婚紗：爸媽比我們還開心

王玉雯張新成相識16年披婚紗：爸媽比我們還開心
藥劑師點名：這5種常見「垃圾」藥物騙很大

藥劑師點名：這5種常見「垃圾」藥物騙很大
疑涉槍殺聯合健保CEO 馬州男在賓州被捕

疑涉槍殺聯合健保CEO 馬州男在賓州被捕
涉殺聯合健保CEO兇嫌家族富裕 名校畢業、反資本主義

涉殺聯合健保CEO兇嫌家族富裕 名校畢業、反資本主義
吃壽司容易犯的錯誤 日本廚師指出這幾項

吃壽司容易犯的錯誤 日本廚師指出這幾項