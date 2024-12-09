我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國管理250強排名出爐 蘋果將微軟拉下寶座

尹錫悅遭限制出境 南韓反腐機構證實：已下令

60多歲婦人舌麻數月 調整飲食避免重金屬感染源才改善

記者黃寅／台中即時報導
長安醫院神經內科主任陳惠萱說，重金屬過高對人體影響深遠，並不只侷限於舌頭麻痺。（長安醫院提供）
長安醫院神經內科主任陳惠萱說，重金屬過高對人體影響深遠，並不只侷限於舌頭麻痺。（長安醫院提供）

1名60多歲婦人長居大陸，因舌頭麻感數月就醫，卻未能找出原因，為此趕緊回台就醫，醫師懷疑可能與環境因素有關，於是安排功能醫學檢測，發現體內鉛、汞含量超標，疑與日常飲用水源及飲食有關。所幸經避免接觸源、靜脈營養治療及調整生活習慣後，舌頭麻木感明顯降低，回大陸後也未再復發。

長安醫院神經內科主任陳惠萱說，患者主述舌頭麻持續好幾個月，最近突然變嚴重，但回台後症狀卻緩解，因此懷疑病因可能與居住環境或飲食習慣相關。做了相關功能醫學檢查，發現李女士體內重金屬含量過高，顯示可能因長期累積了鉛和汞，因此導致了神經系統異常。

她說，重金屬過高對人體影響深遠，並不只侷限於舌頭麻痺，且因為會在各器官中沉積，長期下來可能造成神經系統退化，如巴金森氏症或失智症，亦可能傷及肝腎、免疫、心血管等其他系統，對健康構成威脅。

針對慢性重金屬累積的處理，陳惠萱提出幾個方向，包括找出並減少重金屬暴露源如不良水源、大型魚類、不明草藥等；透過充足飲水、流汗、排尿和排便來促進排泄；利用功能醫學的方法調整腸胃及肝臟功能、加強粒線體功能等，幫助身體的自然解毒能力，必要時，還需進行螯合藥物的治療。

患者因此回憶起，她平常喝的茶包，舌頭麻的症狀會隨著飲用量增加而加劇。因此建議她減少該茶包的攝取、調整飲食習慣、運動及桑拿促進流汗，並接受特定的營養素治療後，舌頭麻木感從最嚴重時的10分降至0~1分，返回大陸後也未再復發。

陳惠萱說，重金屬來源遍布生活周遭，大型魚類、未經檢驗的中草藥、來路不明的保健品，不當的鍋具和水源都有可能。建議民眾若出現不明原因的身體不適，特別是當症狀與環境因素改變有關時，可以透過功能醫學檢測，了解環境毒素及身體其他系統失衡狀態，幫助症狀緩解。

檢測

上一則

術後當天能下床走路「脊椎超微手術」恢復快

下一則

45歲女吃蔓越莓果乾竟「糖尿病前期」 醫曝2類致病成分

延伸閱讀

大地震搖晃魔鬼洞 攪亂鱂魚脆弱生態圈

大地震搖晃魔鬼洞 攪亂鱂魚脆弱生態圈
等待鯨魚遷徙出捕蟹區 鄧金斯蟹有望聖誕節前開放

等待鯨魚遷徙出捕蟹區 鄧金斯蟹有望聖誕節前開放
餐後嗜睡與神經系統有關 醫：調整進食分量、順序

餐後嗜睡與神經系統有關 醫：調整進食分量、順序
秋冬螃蟹正當時 鄧金斯蟹捕撈季即將開放

秋冬螃蟹正當時 鄧金斯蟹捕撈季即將開放

熱門新聞

醫師表示，劉家昌摸到脖子腫塊，進一步檢查後來才發現是肺癌轉移到脖子，後來發現轉移到腦部，這就是很典型的肺癌晚發現。（本報資料照片）

劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期

2024-12-04 03:40
知名作家瓊瑤4日下午被發現在家輕生。（取材自瓊瑤臉書）

瓊瑤臉書憶亡夫 醫嘆和朱銘一樣「走上絕路」 提醒長者3危機

2024-12-04 04:32
心臟科醫師克魯姆霍茲博士表示，他絕不會吃「培根雙層起司漢堡」當午餐，因為富含飽和脂肪、反式脂肪、鈉和其他加工成分，攝取過多對心臟負擔大。示意圖。(取材自Pexels @Natan Machado Fotografia)

心臟殺手食物是它？ 美國心臟協會建議午餐吃這7樣東西

2024-12-08 09:30
清大生技所副教授林愷悌（右）與生資所副教授鄭惠春發現抑制癌細胞增生的關鍵機制。（清大提供）

清大揭開癌細胞愛吃糖的秘密 找到治療癌症關鍵

2024-12-03 17:36
中山美穗昨日被發現在自家浴缸猝死。台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋指出，浴室內猝死常見有兩種，有喝酒或服用安眠藥，或是「熱休克」導致。圖為中山美穗先前低調赴台旅遊。(取材自Instagram)

中山美穗浴室內猝逝 醫提一可能原因「美國很常見」

2024-12-07 19:34
本周五節氣「大雪」報到，陽明馬光中醫診所主治醫師陳柏太表示，此時常見呼吸道、心腦血管、泌尿道、筋骨關節等疾病。（本報資料照片）

「大雪」將至 小心低溫致4部位疾病 中醫師籲製一物暖身

2024-12-04 05:38

超人氣

更多 >
南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪

南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪
川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟

川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟
瓊瑤驟逝 留驚人版權費估破億美元 兒媳何琇瓊發聲了

瓊瑤驟逝 留驚人版權費估破億美元 兒媳何琇瓊發聲了
鴻運當頭 勁球2.56億元頭獎、5萬元三等獎彩券 法拉盛超市賣出

鴻運當頭 勁球2.56億元頭獎、5萬元三等獎彩券 法拉盛超市賣出
心臟殺手食物是它？ 美國心臟協會建議午餐吃這7樣東西

心臟殺手食物是它？ 美國心臟協會建議午餐吃這7樣東西