嬰幼兒常雙腿蜷縮莫名反覆哭鬧又正常 醫籲快送醫防嚴重腸套疊

腸套疊嬰幼兒常見，超音波可早期診斷、預防嚴重併發症，醫師提醒家長要盡快送醫。（醫師張經旼提供）

許多家長會遇到嬰幼兒因驚嚇突然哭鬧、很快就恢復正常，但若找不到原因，2、30分鐘後又重複發生且越來越嚴重，就要特別小心。醫師提醒有可能是腸套疊、要盡快送醫。超音波可早期診斷、預防嚴重併發症 。

台灣衛福部新營醫院小兒科醫師張經旼指出，腸套疊(Intussusception)是兒童常見急腹症，6個月到3歲嬰幼兒較常發生。所謂腸套疊就是腸道蠕動時，近端腸子擠過頭，塞進了遠端與相連的腸子裡。

張經旼舉例新近個案2歲男孩「小新」，平時活潑愛吃愛玩，某晚卻出現異常突然哭鬧不止、雙腿蜷縮至腹部。幾分鐘後恢復平靜。起初家人以為可能是吃得太多或消化不良、肚子不舒服，沒多注意。但過一陣子又出現同樣症狀愈發劇烈，且有嘔吐甚至出現血便。就醫檢查確診腸套。

他說，當時小新腸道某一段因異常滑動進入相鄰腸段，形成了「套疊」，造成腸道部分阻塞，致腸道血流受阻，甚至可能引發腸道壞死。經及時超音波檢查確定是腸套疊。隨後靜脈輸液並、「鋇劑逆流灌注復位術」治療，小新恢復良好順利出院。

張經旼表示，腸套疊典型早期症狀是突發性劇烈腹痛，以每隔20至30分鐘會痛約1至2分鐘的間歇性疼痛為主。孩童疼痛時會突然哭鬧，甚至彎腰或捧腹。隨著病情進展可能出現腹脹、嘔吐、血便等症狀。這種腹痛模式家長應高度警覺，及時帶孩子就醫。

腸套疊確切致病原因至今未完全清楚。有研究顯示腸套疊發生與腸道腺病毒感染有一定關聯。大約5到10%的腸套疊會發現腸道結構異常如小腸「梅克爾 氏憩室」、腸息肉或淋巴瘤等，這些異常結構可能是腸套疊發生誘因。

張經旼指出，腸套疊診斷主要依賴臨床表現檢查。超音波是目前最有效診斷工具，能清晰顯示套疊情況。若病情較輕且未出現腸道壞死，通常首選治療方法是非手術的「逆流灌注復位術」，通過將空氣或鋇劑灌腸，使套疊腸道段回到正常位置，解除阻塞。這種治療方法具高效、低風險優點，且能迅速改善症狀。

如果灌腸無效或病情較嚴重，則可能需手術解除腸道套疊並修復損傷腸段。大多數情況及時治療可取得良好效果，並使孩子恢復正常生活，因而家長應保持警覺。

張經旼提醒，儘管治療效果通常好，但家長仍需隨時注意孩子狀況。任何突發腹痛、劇烈哭鬧、持續嘔吐或血便，都應高度重視。如有以上症狀，應盡快就醫，避免延誤治療造成腸道壞死等嚴重併發症。早期診斷及時治療對預後至關重要。家長不必過度恐慌，但應提高警覺，發現異常盡速就醫。