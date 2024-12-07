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中山美穗疑「熱休克」死亡 他曝高危險群、日本官方6大對策

記者楊德宜／台北即時報導
日本資深女星中山美穗6日驚傳在家中猝逝。（取材自IG）
日本資深女星中山美穗6日驚傳在家中猝逝。（取材自IG）

54歲的日本資深女星中山美穗6日驚傳在家中猝逝，被發現陳屍於浴缸。日本警視廳研判她有可能是病死，確切死因仍待釐清。前台大醫院感染科醫師、日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，中山美穗是死於熱休克嗎？冬季入浴請注意安全。

初步消息顯示，中山美穗疑似是入浴中身體發生了急性的狀況。林氏璧表示，日本目前許多專家認為可能是「熱休克」導致。台灣人愛去日本旅遊，冬天如果去寒冷的地方泡湯，可能也要注意自己的身體。熱休克是由於洗澡環境溫度劇烈變化引發，特別容易在冬天發生，每年奪走日本上萬人性命。

林氏璧表示，根據日本政府宣導網站中防止入浴中事故的網頁，人從溫暖的房間進入較冷的脫衣室和浴室，血管會收縮，讓血壓上升。但進入熱的浴缸內泡澡後，血管舒張，造成血壓下降，有可能引發心肌梗塞或是腦中風而倒下。此現象在日本稱為「熱休克」。

日本在入浴中猝死者和其他國家相比似乎較多，林氏璧表示，理由可能是浴室和脫衣室的溫差較大。日本每年大約有超過1萬人因這樣情形的「熱休克」死亡。2011年約有1萬7千人，相對於當年交通事故死亡4611人約4倍。而其中，有1萬4千人是高齡者。

2021年的數字有改善，高齡者浴室死亡數降到4750人，仍是當年交通事故死亡2150人的2倍之多。

他說，以東京來說，2019年預估有1402人在浴室因「熱休克」死亡。月別來看1月的294人最多。另外，11月至2月的冬季月份加起來達到839人。「熱休克」的高危險群為60歲以上的老年人，有高血壓或動脈硬化傾向的人。簡言之，也就是中風的高風險族群，包括高血脂，肥胖，糖尿病等等都有風險。

至於預防方法，林氏璧表示，日本政府的宣導網站提出6大對策。一，入浴前在脫衣所和浴室開暖氣。就算沒有暖氣，盡量讓浴室暖和起來以減少溫差，例如打開浴缸蓋子讓水蒸氣充滿浴室。二，熱水控制在41度（攝氏，約華氏105.8度）以下，不要泡超過10分鐘。如果泡42度的熱水超過10分鐘，體溫可能會接近38度，比較容易出事。泡澡前應該先用溫熱水淋浴，從離心臟最遠的腳開始，讓身體逐漸變得暖和，減少血壓劇烈變動增加心臟的負擔。三，不要從浴缸一下站起來。要慢慢起身，因為有可能有姿勢性低血壓發生，很危險。

他說，第四，不要在餐後，飲酒或是服用藥物後馬上入浴。吃飽後1到2小時是腸胃道要消化食物的時候，會有很多血液供應腸胃道運作，到身體其他部位的血液供應會受到影響。喝酒會造成一時血壓下降，服用可能引響意識，或是降血壓的藥物後也都不適合馬上洗澡。五，在入浴前讓家人或同住人知道。如果發生意外，才能早些發現。六，家族中有高齡者泡澡時應有家人留意情況。另外泡澡前後都應補充水份。泡湯可能會流失約800毫升的汗水。

日本 中山美穗 中風

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