嘉義男泡熱水浴燙傷腳 漠視糖尿病傷口 …醫曝「只能截肢保命」

台中榮總灣橋分院新陳代謝科醫師張育睿表示，許多糖尿病患者因神經功能病變，對疼痛感受度不足，不易察覺足部受傷。（台中榮總灣橋分院提供）

台灣嘉義有名男子因天氣轉涼泡熱水浴，腳部燙傷起水泡，自行擦藥包紮，傷口照護不周發黑流膿到台中榮總灣橋分院就診，醫師發現男子是糖尿病患者，長期忽視血糖控管，足部壞疽造成四根腳趾壞死，只能截肢手術保住一命，術後配合醫師及衛教師進行血糖管理，並接受足部保護及復建指導恢復良好。

53歲的「阿全」（化名）泡熱水浴後，被家人發現腳部有燙傷水泡，擦藥包紮過幾天傷口越來越痛，且發黑流膿，緊急前往灣橋分院就診，醫師發現他是第2型糖尿病患者，長期忽視血糖控管，導致足部神經周邊的小血管破壞嚴重，已出現神經、腎臟及視網膜病變，這次被熱水燙傷的小傷口形成嚴重潰瘍，情況危急，醫師立刻收治住院，清創並採取抗生素治療，後續因足部壞疽造成四根腳趾壞死，進行截肢手術保住一命。

灣橋榮院新陳代謝科主治醫師張育睿表示，台灣約有150萬名第2型糖尿病患者，其中每年約2%的患者因糖尿病足相關病變接受治療，住院率高達6成，更是國人非創傷性下肢截肢的主要原因。

醫師張育睿表示，形成足部潰瘍的風險因子包括周邊血管疾病、神經病變、皮膚保護喪失或視力不佳增加跌倒碰撞機會，而糖尿病的高血糖容易損傷血管，引發神經及視網膜病變，大幅提高足部潰瘍及惡化風險，呼籲糖尿病患者要十分重視血糖控制及皮膚保護，定期檢查以早期治療。

張育睿說，一旦病人發生糖尿病足潰瘍住院，治療常需整合內科代謝與感染的控制、血管科對於周邊血管的診斷與治療、傷口照護、外科系的清創、以及復健科的輔具與減壓處置。此外，醫院通常會安排初診斷為糖尿病足部感染的病人做患部X光，檢查鑑定骨骼是否有變形或被破壞等異常情形，經評估傷口有感染會以抗生素治療。

當足部潰瘍大於2公分之蜂窩性組織炎，或發生腫脹疼痛、惡臭、分泌物等跡象，屬於中度以上足部感染，臨床上通常需儘早會診外科醫師評估是否有手術介入治療的必要，避免併發症 或傷口感染導致重症，危及生命。

張育睿表示，糖尿病患者每年至少進行一次末端神經病變篩檢，透過足踝與手臂收縮壓比值（ABI）檢測 及節段性血壓檢查，評估是否有周邊血管疾病，以早期接受治療。