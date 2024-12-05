我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

OPEC+開會 預料會延續目前減產措施來因應川普上台

尹錫悅突宣布戒嚴涉叛亂罪 南韓警方展開調查

嘉義男泡熱水浴燙傷腳 漠視糖尿病傷口 …醫曝「只能截肢保命」

記者李宗祐／嘉義即時報導
台中榮總灣橋分院新陳代謝科醫師張育睿表示，許多糖尿病患者因神經功能病變，對疼痛感受度不足，不易察覺足部受傷。（台中榮總灣橋分院提供）
台中榮總灣橋分院新陳代謝科醫師張育睿表示，許多糖尿病患者因神經功能病變，對疼痛感受度不足，不易察覺足部受傷。（台中榮總灣橋分院提供）

台灣嘉義有名男子因天氣轉涼泡熱水浴，腳部燙傷起水泡，自行擦藥包紮，傷口照護不周發黑流膿到台中榮總灣橋分院就診，醫師發現男子是糖尿病患者，長期忽視血糖控管，足部壞疽造成四根腳趾壞死，只能截肢手術保住一命，術後配合醫師及衛教師進行血糖管理，並接受足部保護及復建指導恢復良好。

53歲的「阿全」（化名）泡熱水浴後，被家人發現腳部有燙傷水泡，擦藥包紮過幾天傷口越來越痛，且發黑流膿，緊急前往灣橋分院就診，醫師發現他是第2型糖尿病患者，長期忽視血糖控管，導致足部神經周邊的小血管破壞嚴重，已出現神經、腎臟及視網膜病變，這次被熱水燙傷的小傷口形成嚴重潰瘍，情況危急，醫師立刻收治住院，清創並採取抗生素治療，後續因足部壞疽造成四根腳趾壞死，進行截肢手術保住一命。

灣橋榮院新陳代謝科主治醫師張育睿表示，台灣約有150萬名第2型糖尿病患者，其中每年約2%的患者因糖尿病足相關病變接受治療，住院率高達6成，更是國人非創傷性下肢截肢的主要原因。

醫師張育睿表示，形成足部潰瘍的風險因子包括周邊血管疾病、神經病變、皮膚保護喪失或視力不佳增加跌倒碰撞機會，而糖尿病的高血糖容易損傷血管，引發神經及視網膜病變，大幅提高足部潰瘍及惡化風險，呼籲糖尿病患者要十分重視血糖控制及皮膚保護，定期檢查以早期治療。

張育睿說，一旦病人發生糖尿病足潰瘍住院，治療常需整合內科代謝與感染的控制、血管科對於周邊血管的診斷與治療、傷口照護、外科系的清創、以及復健科的輔具與減壓處置。此外，醫院通常會安排初診斷為糖尿病足部感染的病人做患部X光，檢查鑑定骨骼是否有變形或被破壞等異常情形，經評估傷口有感染會以抗生素治療。

當足部潰瘍大於2公分之蜂窩性組織炎，或發生腫脹疼痛、惡臭、分泌物等跡象，屬於中度以上足部感染，臨床上通常需儘早會診外科醫師評估是否有手術介入治療的必要，避免併發症或傷口感染導致重症，危及生命。

張育睿表示，糖尿病患者每年至少進行一次末端神經病變篩檢，透過足踝與手臂收縮壓比值（ABI）檢測及節段性血壓檢查，評估是否有周邊血管疾病，以早期接受治療。

許多糖尿病患者因神經功能病變，對疼痛感受度不足，不易察覺足部受傷，患者應避免赤腳或穿著薄底拖鞋，建議使用包覆性鞋具，必要時選用治療鞋、客製化鞋墊或足趾輔具，預防足部潰瘍或復發。提醒糖尿病患者體重、血壓管理及血糖控制相當重要，保持糖化血色素不超過8.5%，有效降低併發症發生，也能增進生活品質。

新陳代謝科醫師張育睿表示，台灣約有150萬名第2型糖尿病患者。（台中榮總灣橋分院...
新陳代謝科醫師張育睿表示，台灣約有150萬名第2型糖尿病患者。（台中榮總灣橋分院提供）

併發症 檢測

上一則

萬聖節嚇出病 AI GPT打造智能診斷系統 精準揪癲癇症

延伸閱讀

吃黑巧克力可降低2型糖尿病風險？哈佛專家：並非靈藥

吃黑巧克力可降低2型糖尿病風險？哈佛專家：並非靈藥
血管阻塞無聲無息 血管不保養 嚴重影響身體健康

血管阻塞無聲無息 血管不保養 嚴重影響身體健康
台日精緻飲食多 為何日人較少得糖尿病？網曝1習慣之差

台日精緻飲食多 為何日人較少得糖尿病？網曝1習慣之差
太晚進食增加糖尿病風險 研究：這時間點後就別吃太多

太晚進食增加糖尿病風險 研究：這時間點後就別吃太多

熱門新聞

醫師表示，劉家昌摸到脖子腫塊，進一步檢查後來才發現是肺癌轉移到脖子，後來發現轉移到腦部，這就是很典型的肺癌晚發現。（本報資料照片）

劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期

2024-12-04 03:40
醫師示警，有些營養補充劑不能一起吃。維他命示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Nataliya Vaitkevich）

這些營養補充劑不能一起吃 抵銷吸收還傷害內臟

2024-11-28 20:00
知名作家瓊瑤4日下午被發現在家輕生。（取材自瓊瑤臉書）

瓊瑤臉書憶亡夫 醫嘆和朱銘一樣「走上絕路」 提醒長者3危機

2024-12-04 04:32
清大生技所副教授林愷悌（右）與生資所副教授鄭惠春發現抑制癌細胞增生的關鍵機制。（清大提供）

清大揭開癌細胞愛吃糖的秘密 找到治療癌症關鍵

2024-12-03 17:36
若你在睡覺時，都會需要墊很多枕頭當靠墊，心臟科醫師表示，這可能是患有心臟衰竭的隱性徵兆。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

睡姿看健康問題 醫：這樣睡是心臟衰竭的前兆

2024-11-08 09:00
氣溫驟降，冬季白天黑夜溫差大，容易引發腦中風、心肌梗塞，醫師呼籲應注意保暖，睡覺時可戴上帽子以及圍巾，避免著涼。（本報資料照片）

冬夜睡眠防猝死 醫建議得戴上「這2物」助一覺到天亮

2024-11-28 04:21

超人氣

更多 >
三口之家媽媽每周上好市多採買 這八項都在補貨清單中

三口之家媽媽每周上好市多採買 這八項都在補貨清單中
聯合健保CEO遭槍殺細節曝光 洛克菲勒點燈照常舉行

聯合健保CEO遭槍殺細節曝光 洛克菲勒點燈照常舉行
聯合健保公司執行長湯普森 曼哈頓酒店前遭槍殺身亡

聯合健保公司執行長湯普森 曼哈頓酒店前遭槍殺身亡
為何不要買2025年新建房屋？專家這麼說

為何不要買2025年新建房屋？專家這麼說
12星座2025年運勢排行 雙子開拓新視野、他家庭事業兩得意

12星座2025年運勢排行 雙子開拓新視野、他家庭事業兩得意