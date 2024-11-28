我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓暴雪交通大亂 男子「滑雪上班」 韓媒曝超狂身分

美國放行24小時證交所 將首度開放全天候股票交易

癱坐輪椅竟是「頸椎段脊髓神經病變」 手術解壓老翁重拾行走能力

記者周宗禎／台南即時報導
李姓老人運動轉頭竟癱坐輪椅，原來是頸椎段脊髓神經病變，手術解壓重拾行走能力，感謝主治醫師呂忠哲。（記者周宗禎／攝影）
李姓老人運動轉頭竟癱坐輪椅，原來是頸椎段脊髓神經病變，手術解壓重拾行走能力，感謝主治醫師呂忠哲。（記者周宗禎／攝影）

台灣台南李姓老人退休仍活力十足，一次運動熱身扭動脖子忽然劇烈疼痛，輾轉求醫試多種止痛藥無效，一周後只能坐輪椅就醫。柳營奇美醫院經神經外科主治醫師呂忠哲表示，檢查發現頸椎椎間盤突出壓迫脊髓神經已壓到「只剩一條線」、神經缺血變色十分危急。還好及時發現手術，一個月恢復健康。

呂忠哲表示，現在許多人常低頭滑手機、長時間看螢幕打電腦或姿勢不良，就可能造成頸椎退化。或是當頸椎一個瞬間壓力過大例如外傷、運動傷害、按摩等，就有可能造成急性椎間盤突出。

他說，患者最初可能是頸椎神經根壓迫產生症狀，包含肩頸痠痛，手臂到手指產生麻痛、無力。若合併有步態不穩、下肢無力、全身緊繃感甚至嚴重到大小便困難時，就可能是頸椎脊髓受壓警訊，應及早就醫檢查，必要時須手術治療。頸椎壓迫症狀變化多，精準診斷是關鍵。

呂忠哲醫師表示，發現患者是頸椎段脊髓神經病變導致下肢無力症狀，隨即安排住院檢查，因頸椎椎間盤突出壓迫脊髓神經，已被壓到神經因缺血變色，十分危急，立即手術。

相關手術方式多樣，目前主流包括人工椎間盤置換術和頸椎融合固定術。兩者主要差異在人工椎間盤置換術保留頸椎活動性、復原較快，但不適合骨質疏鬆或脊椎滑脫的患者；頸椎融合固定術則適用結構不穩定情況，但術後活動角度較差。因此醫師會根據病情與病人討論，並選擇適合的方式。

呂忠哲表示，健康的頸椎是行動自由的關鍵，預防頸椎病變首先保持良好的姿勢，盡量避免長時間低頭，坐姿保持背部挺直，肩膀放鬆。也要避免長時間保持相同姿勢，由於長時間維持同一姿勢會加重頸部壓力，每隔一段時間，起身走動或進行頸部伸展運動，有助於放鬆緊繃的肌肉，預防疲勞和退化。

其次要保持正確的睡眠姿勢，選擇合適的枕頭，枕頭的高度應該使你的脖部保持自然的曲線，另外需避免長時間趴睡。另可藉由適當運動來強化肩頸肌肉，加強頸部支撐，就能有效降低發生頸椎病變機會。

李姓患者說，原本看了好幾位骨科醫師，情況沒有改善，而且越來越嚴重，不但脖子痛、雙腳沒力，連站都站不起來，手腳還麻。因為家人在柳營奇美工作就推薦他找神經外科呂忠哲醫師，

李姓老人運動轉頭竟癱坐輪椅，原來是頸椎段脊髓神經病變，手術解壓重拾行走能力，感謝...
李姓老人運動轉頭竟癱坐輪椅，原來是頸椎段脊髓神經病變，手術解壓重拾行走能力，感謝主治醫師呂忠哲。（記者周宗禎／攝影）

骨科 退休

上一則

冬夜睡眠防猝死 醫建議得戴上「這2物」助一覺到天亮

延伸閱讀

朱彤/王立元醫師呼籲勿輕忽眼檢造成遺憾 白內障多焦晶體白內障手術 可恢復如30歲視力

朱彤/王立元醫師呼籲勿輕忽眼檢造成遺憾 白內障多焦晶體白內障手術 可恢復如30歲視力
到中國執行換肝手術被訴 台名醫陳堯俐曾這麼辯解

到中國執行換肝手術被訴 台名醫陳堯俐曾這麼辯解
66歲退休男健行突跌倒 竟罹脊椎狹窄症

66歲退休男健行突跌倒 竟罹脊椎狹窄症
鄭珣能說4語 逾20年眼科專業資歷

鄭珣能說4語 逾20年眼科專業資歷

熱門新聞

牙醫師建議，食物與口腔中的細菌產生的酸性物質，反而更傷琺瑯質，建議如果可以在飯後30分鐘內清潔牙齒，是最佳的選擇。示意圖。(本報系資料照)

吃完飯半小時才能刷牙？ 醫：等產生酸再刷更傷琺瑯質

2024-11-24 10:52
同一種處方藥，因藥物計畫和居住地不同，價格可能差異高達數千元。圖為大型連鎖藥房CVS在曼哈頓的商店。(路透)

紅藍卡之亂 同款處方藥價差高達數千元

2024-11-26 20:17
老人味不是每個人都會有。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mathias Reding）

過40歲「飄老人味」消不掉？ 喝1種茶有效改善

2024-11-21 19:20
營養師推五種水果保護心血管。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Skyler Ewing）

營養師激推五樣水果有益心臟 吃它熱量低還飽腹

2024-11-26 19:32
醫師列舉了「癌前十大警訊」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@JESHOOTS.com）

不是一天形成的 醫分享癌前十大警訊「立即就醫」

2024-11-22 19:20
醫師提醒，健康的舌頭通常是粉紅色的，顏色深淺因人而異，照顧舌頭可保持健康，減少有害口腔細菌的風險；示意圖。（圖／123RF）

4種舌頭顏色看身體狀態 出現這種顏色 要多留意

2024-11-22 01:15

超人氣

更多 >
40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃

40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃
美中罕見換囚 北京送給拜登卸任禮物

美中罕見換囚 北京送給拜登卸任禮物
曾傳求生子祕方 港56歲女神拜佛生圖令人「不可思議」

曾傳求生子祕方 港56歲女神拜佛生圖令人「不可思議」
整理包／感恩節當天這些店不開門 別白跑

整理包／感恩節當天這些店不開門 別白跑
Trader Joe's這款冷凍義大利麵 粉絲：具餐廳等級

Trader Joe's這款冷凍義大利麵 粉絲：具餐廳等級