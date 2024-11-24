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12歲女童反覆頭痛、嘔吐 竟是腦中有4公分大腫瘤

記者萬于甄／台南即時報導
成大醫院神經外科醫師陳又寧表示，嘔吐是兒童顱內高壓常見的表現，卻也是常被輕忽的症狀，因可能會誤認為是急性腸胃炎；兒童顱內高壓十分危險，恐導致永久性的神經功能缺損，甚至造成猝死，當兒童出現原因不明劇烈嘔吐，尤其伴隨其他神經症狀時，家長應帶兒童盡速就醫。（成大醫院提供）
成大醫院神經外科醫師陳又寧表示，嘔吐是兒童顱內高壓常見的表現，卻也是常被輕忽的症狀，因可能會誤認為是急性腸胃炎；兒童顱內高壓十分危險，恐導致永久性的神經功能缺損，甚至造成猝死，當兒童出現原因不明劇烈嘔吐，尤其伴隨其他神經症狀時，家長應帶兒童盡速就醫。（成大醫院提供）

台灣台南一名12歲吳姓女童，近期因反覆頭痛、嘔吐，甚至連走路也走不穩，連帶視力也受到影響，家長嚇得趕緊帶她就醫，經檢查竟發現其後顱窩有一個3到4公分大的腫瘤，引發腦幹壓迫、腦部積水等情況，術後雖獲得緩解，但因是惡性腫瘤，目前仍進行化療與放射治療。

成大醫院神經外科醫師陳又寧說，嘔吐是兒童顱內高壓常見的表現，卻也是常被輕忽的症狀，因可能會誤認為是急性腸胃炎；兒童顱內高壓十分危險，恐導致永久性的神經功能缺損，甚至造成猝死

他提到，顱內高壓症狀包含視力模糊、步態不穩、嗜睡，嚴重時甚至會發生癲癇或昏迷，但顱內病灶相當多元，腫瘤、急性水腦、腦出血、顱內血管畸形、感染、發炎疾病等，都可能造成兒童顱內高壓，相關疾病需要及時診斷與擬定治療計畫，不可輕忽。

吳姓女童因近1個月出現反覆頭痛、嘔吐，且走路不穩、視力惡化等情況，就醫後經腦部電腦斷層及核磁共振檢查，發現其後顱窩有一個約3至4公分大腫瘤，並且有腦幹壓迫、腦部積水等情形，緊急進行後顱窩腫瘤切除術及水腦引流手術。

吳姓女童術後的病理報告確診為小腦髓母細胞瘤，屬惡性腫瘤，雖術後頭痛、嘔吐等情形獲得緩解，視力也有改善，不過目前由小兒血液腫瘤科醫師評估腫瘤治療，並安排化學治療與放射治療中。

陳又寧提醒，當兒童出現原因不明劇烈嘔吐，尤其伴隨其他神經症狀時，家長應帶兒童盡速就醫，尋求醫療評估，因顱內高壓恐威脅生命，若需要神經外科手術介入，務及時必與醫療團隊充分討論手術風險及治療計畫，切勿因恐懼手術耽誤治療時機，及早診斷、及時治療，才能給孩子帶來最好的康復機會。

腫瘤 猝死

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