我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

近半數收入來自中國 高通：不擔心川普上台後影響在華業務

美企高層主管大賣持股創新高 趁選後飆漲大力套現

35歲眼睛可能「初老」 驗光師提醒眼睛腫脹、頭痛都算

記者李青縈／台北即時報導
驗光師王郁淇建議，民眾若出現眼睛腫漲等症狀可能是老花的初老症狀，應該找眼科醫師做生理檢查。（記者李青縈／攝影）
驗光師王郁淇建議，民眾若出現眼睛腫漲等症狀可能是老花的初老症狀，應該找眼科醫師做生理檢查。（記者李青縈／攝影）

3C產品使用度高，電腦、手機幾乎人不離手，台灣人老花症狀已出現年輕化趨勢。驗光師王郁淇表示，以往40歲後才出現的老花，可能提前在35歲出現，眼睛「初老」症狀包含頭痛、眼睛悶脹等，民眾可關注自身狀況事實找眼科醫師就診，經歷生理檢查後，再尋求驗光師幫助矯正視力。

衛福部國健署統計，40歲以上的國人超過一半深受老花眼所困擾。王郁淇說，35歲後有些人看近的物品、文字會有點吃力，看久了還會出現頭不舒服、眼睛悶脹等感覺，就是初老症狀，可能老花已經悄悄報到。民眾可以先就醫找眼科醫師的生理檢查，確認是否有過度矯正或是其他生理疾病，在尋求驗光師視覺檢查。

王郁淇常見的矯正方式分三種，一個是遠視所適用的單焦點眼鏡，也就是俗稱的老花眼鏡；第二是輕度遠視加上老花，可以配戴多焦點眼鏡，平常看遠或近都可以；第三是近視加老花也可以選擇多焦點眼鏡。

一般而言，眼鏡多焦點會採用上面看遠、下面看近的方式來調節。王郁淇說，若是有運動考量者、以前沒有戴眼鏡習慣者，或是原本習慣配戴隱形眼鏡但因為年紀大、乾眼症等症狀無法繼續配戴等症狀，民眾可以考慮選擇配到焦點深度擴張的隱形眼鏡。因為鏡片設計會呈現動態影像變化，但可以讓大腦感到清晰視力。

王郁淇提醒，隱形眼鏡配戴建議不要超過8小時，超過建議時間可以使用人工淚液舒緩，民眾有需求可以諮詢眼科醫師。

上一則

節氣小雪報到 中醫師推2穴位、1茶飲 打通身體暖氣開關

延伸閱讀

慈濟基金會攜手亞裔社區中心 8大道提供牙醫和眼科義診

慈濟基金會攜手亞裔社區中心 8大道提供牙醫和眼科義診
瞳孔變色的美容手術？要價1.2萬美元卻人氣旺

瞳孔變色的美容手術？要價1.2萬美元卻人氣旺
王文祥夫婦 捐297萬助王嘉廉醫療中心擴展服務

王文祥夫婦 捐297萬助王嘉廉醫療中心擴展服務
王嘉廉社區醫療中心 獲王文祥夫婦捐款近300萬

王嘉廉社區醫療中心 獲王文祥夫婦捐款近300萬

熱門新聞

台灣洗腎人口破9萬人，位居全球前三名，且加上高齡化社會，未來腎臟疾病患者可預期會愈來愈多。（本報資料照片）

重訓+高蛋白飲食=NG護腎運動 醫：每天一事避免洗腎

2024-11-14 04:36
(取自123RF)

很多人錯了…這樣喝咖啡恐傷腎 醫曝6食物可護腎

2024-11-11 13:49
睡覺前小便次數超過8次、夜間睡覺時次數超過2次，就可定義為頻尿。（123RF）

天氣冷受不了 半夜頻跑廁所原因曝 醫授7招改善頻尿

2024-11-19 05:04
不少民眾都有飯後想睡的經驗，台大醫院內科部主治醫師張以承表示，這種情況與人體的副交感神經運作有關。示意圖。（本報資料照片）

吃飽就想睡？食物昏迷與神經系統有關 醫籲調整用餐1細節

2024-11-13 04:23
異位性皮膚炎為慢性發炎性皮膚病，常見搔癢、紅腫、脫皮症狀。圖／123RF

冬季肌膚乾癢 醫：3招改善紅腫癢過敏症狀

2024-11-17 09:32
超加工食品對人體有許多壞處，聯安預防醫學機構總院長鄭乃源，對此提出促進飲食健康的方法。圖／聯安預防醫學機構提供

什麼是超加工食品？多吃變胖又傷腦 專家帶你一次搞懂

2024-11-18 16:25

超人氣

更多 >
半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」

半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」
實測8種炒蛋作法 美食作家最推薦這2種

實測8種炒蛋作法 美食作家最推薦這2種
川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌

川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌
華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手

華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手
欠債百億的王健林金頂寺拜佛被拍 乾瘦蒼老、面容憔悴

欠債百億的王健林金頂寺拜佛被拍 乾瘦蒼老、面容憔悴