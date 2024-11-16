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觀念翻轉 中毒洗胃不見得有用 急診醫曝9成能自行代謝

記者李青縈／台北即時報導
急性中毒於臨床採取洗胃、活性碳治療的比率愈來愈低，臨床發現，採支持性療法與洗胃效果，並無顯著差異。示意圖。（本報資料照片）
急性中毒於臨床採取洗胃、活性碳治療的比率愈來愈低，臨床發現，採支持性療法與洗胃效果，並無顯著差異。示意圖。（本報資料照片）

台灣人常認為中毒就要透過「洗胃」把毒素洗出來，但據臨床數據觀察，近年洗胃、活性碳治療的使用率愈來愈低。台北長庚醫院急診醫學科主任陳賢一指出，沒有洗胃或是使用活性碳，對病人預後跟併發症沒有造成顯著差異，九成病人可以靠自身代謝，醫療上多提供支持療法即可。

洗胃及活性碳常被用在腸胃道除污，但實際上卻有限、缺乏明確證據支持效果。美國近年已經出現下降趨勢，2005年洗胃1萬2255例、 活性碳12萬3266例；等到2019年洗胃已經下降到590例、活性碳3萬5541例。

根據林口長庚與基隆長庚兩家醫學中心的回顧性分析，平均每年約有643例口服急性中毒病例。2012年洗胃有265例、占約34%，活性炭使用約318例、約4成；2019年洗胃下修到86例、約14%， 活性碳79例、約13%。陳賢一說，台灣同樣也有洗胃、活性碳治療下降的趨勢，並且根據研究，是否洗胃、活性碳對於死亡率、住院率都沒有顯著差異。

陳賢一說，我國洗胃多用鼻胃管，管徑很小，有些藥丸到體內後還會結塊，洗胃到底能不能洗出來，效果不敢保證。再者，患者意識不清下不會使用活性碳或是洗胃，加上活性碳容易嘔吐，如果再發生嗆到反而有反效果。

急診中約有0.5至0.6%是中毒個案，其中最常見的為安眠藥、一氧化碳、被蛇咬傷。陳賢一說，中毒不一定要給解毒劑，9成病人多會自己代謝，因此多用支持性療法即可，血壓不好給點滴維持生命心跳、不能呼吸就插管、心律不整就給藥或是電擊；少部分有解毒劑可使用的如氰化物、普拿疼等。

陳賢一說，目前會使用洗胃多是兩種情況，一個是服用毒物並且到醫院的時間在一個小時以內，另一種為劇毒中毒並且沒有良好治療方式，如液體農藥巴拉刈。活性碳治療同樣是在到院前1個小時內服用毒物；活性碳是粉狀，會給個案搭配液體，如果汁、可樂一起喝。

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