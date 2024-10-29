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25歲潮男刺青後手臂突長滿疹子 竟是這原因引起肉芽腫

記者萬于甄／台南即時報導
台南一名25歲男子為追求流行，在手臂處大面積刺青，但完成後沒幾天卻突然出現許多小丘疹，且還有搔癢的感覺，趕緊到安南醫院皮膚科就醫，原來男子是對黑色顏料過敏引起刺青肉芽腫，透過系統性治療後順利獲得緩解。（安南醫院提供）
台南一名25歲男子為追求流行，在手臂處大面積刺青，但完成後沒幾天卻突然出現許多小丘疹，且還有搔癢的感覺，趕緊到安南醫院皮膚科就醫，原來男子是對黑色顏料過敏引起刺青肉芽腫，透過系統性治療後順利獲得緩解。（安南醫院提供）

台灣台南一名25歲男子為追求流行，在手臂處大面積刺青，但完成後沒幾天卻突然出現許多小丘疹，且還有搔癢的感覺，趕緊到安南醫院皮膚科就診，經皮膚科主任羅子焜診斷發現，男子是因對黑色顏料過敏引起刺青肉芽腫，透過系統性治療後順利獲得緩解。

羅子焜表示，刺青需將大量色素顆粒注射入皮膚，恐因而引發多種發炎狀態，如過敏反應、感染及蟹足腫甚至皮膚腫瘤等，而皮膚是最為常見的發炎部位，甚至可能引起全身性炎症，如類肉瘤等情況。

他提到，刺青色素所含的副產品和雜質，正是導致發炎和過敏反應的因子，當大量色素進到皮膚，刺青顆粒可能會被免疫系統視為外來物，導致巨噬細胞等免疫細胞聚集，形成肉芽腫以將其包圍。

羅子焜提醒，不建議患者因刺青後備感不適而去雷射去除，因為刺青顆粒很小，有研究發現皮膚中的刺青墨水，也會在血管或其他淋巴組織中找到，如肝臟、脾臟、腎臟和肺組織等，倘若進行雷射除刺青，恐引發刺青色素的全身性擴散，而排入淋巴結中的色素也會與腫瘤轉移混淆，需要進一步淋巴結切片診斷。

羅子焜強調，在病態生理學上，刺青肉芽腫反應屬於肉芽腫性發炎，雖是皮膚炎症中較為罕見的症狀，但與類肉瘤類似，目前已證實刺青肉芽腫也可透過局部或全身皮質類固醇和抗瘧藥物治療，仍提醒若民眾刺青後出現不適症狀，建議及早諮詢皮膚專科醫師，獲得有效治療。

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