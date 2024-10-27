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1天用超過2片衛生棉是「拜金女」？女醫：不行 要用5至6片

記者趙容萱／台中即時報導
皮膚科女醫師袁上雯。（記者趙容萱／攝影）
皮膚科女醫師袁上雯。（記者趙容萱／攝影）

有脆友（Threads中的朋友）統整出「拜金女表格」，其中一天使用超過兩片衛生棉、使用夜用型衛生棉上榜，引起熱議。台灣台中皮膚科女醫師袁上雯說，近日連遇2名女學生詢問，她簡直驚掉下巴，衛生棉要勤更換，每2至3小時就要更換，一天約使用5至6片。

脆友統整Threads上網友對「拜金女」的7定義，除了使用衛生棉2項，還有「喝星巴克」、「吃迴轉壽司超過300元」、「吃85度C單片蛋糕」、「叫外送、搭uber」、「不主動提出AA」等，並PS「以上拜金行為都是女性使用賺來的錢」；女脆友紛紛吐槽被男友認定為「拜金女」真實案例，甚至連用衛生棉也管。

袁上雯表示，她在診間連遇2名女學生拿「拜金女表格」詢問，一天換三、四片衛生棉會不會太多？她簡直驚掉下巴，囑咐千萬不能信這個；正確的觀念是，生理期每2至3小時就要更換，一天使用5至6片，非常正常。

她指出，會陰處皮膚嬌嫩敏感，禁不起悶濕，要勤換衛生棉；常有女性因會陰部搔癢就診，共同困擾是經期時更癢，仔細追問發現，衛生棉更換太少，因潮濕致患部惡化。

袁上雯說，使用夜用型衛生棉是拜金？以前衛生棉沒有夜用加長型產品時，婦女提心吊膽擔心會側漏，根本不可能安心熟睡，家中還得備著血漬專用洗衣劑。看看，簡單的一張拜金女標籤貼上來，女性又得要困擾多久？

袁上雯說，她曾在2019年分享一名媽媽為了省錢限制2名女兒使用衛生棉，結果母女三人都染上濕疹的案例。如今女性處境如今有更善意的對待，但早該是常識的事竟被拿來貼標籤。

她指出，正常而安全的使用衛生棉絕對無關乎「拜金」，奉勸各位「男友們」多包容女友經期身體變化，若發現女友一次經期用不到10片衛生棉，請提醒勤更換以免會陰部發炎，若是經期太短或經血太少，請協助帶去婦產科檢查。

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