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備孕婦女注意 勿碰這2類飲食 高齡婦中醫理療喜獲2寶

記者曾增勳／桃園即時報導
聯新國際醫院中醫科主治醫師陳威達（左）採生殖週期治療，助晚婚不孕婦女找回希望。（聯新國際醫院提供）
聯新國際醫院中醫科主治醫師陳威達（左）採生殖週期治療，助晚婚不孕婦女找回希望。（聯新國際醫院提供）

現代婦女工作晚婚、高齡不孕增多，台灣聯新國際醫院中醫科主治醫師陳威達門診，一位52歲借卵不孕女子曾嘗試人工授精、試管療程到借卵，4年治療仍無法植入胚胎求助，陳威達表示，他針對該女子的體質、整體臟腑經絡陰陽氣血、證型調理及生殖週期療法標本同治，順利產子後，隔2年該女子再成功喜獲2寶，夢想成真。

陳威達認為，現代女性工作繁忙、壓力沉重，甚至日夜顛倒，對晚婚備孕婦女影響甚大，他提醒備孕婦女須有良好作息、調理營養，勿碰菸酒，特別是要注意「冷飲食」，應注意少碰或不碰觸冰過後飲品、退冰後冷飲，避免寒氣入體傷身，以利健康懷孕。

陳威達表示，他曾幫助35至45歲婦女300多人成功助孕，發現其中子宮內膜障礙的婦女為數不少，這位高齡52歲借卵不孕的女子，在某醫學中心生殖中心嘗試過人工授精、試管療程，到最後進入借卵一途，歷經4年多治療，其間配合中醫3年調理，均無法使胚胎植入，該女子求助改善調治。

陳威達發現該女子停經子宮內膜萎縮，但西醫處理後仍有不規則月經出現，他並非一味針對該女子的子宮內膜厚度治療，主要針對病人體質、整體臟腑經絡陰陽氣血、證型來調理，再輔以女性生殖週期療法，進行標本同治，重塑該女子的子宮內膜正常生長過程。

經過中醫生殖週期療法4階段與西醫生殖療程同步調理2個月後，該女子身體臟腑經絡陰陽氣血明顯改善，子宮內膜厚度增厚狀況良好，在生殖中心各項檢查達標後，第3個月植入胚胎終於成功正常發育，最後足月產下健康寶寶，2年後，該女子高齡54歲再次挑戰借卵生子夢想，在陳威達第2次中醫調理下，也順利足月產下2寶，讓女子願望成真。

陳威達表示，一般醫師作法大概是不斷補強子宮內膜，但未必容易成功，重要是因應不同人、不同體質、不同證型，要有整體思考、細微調整，擅用生殖週期療法調理臟腑氣血陰陽，讓子宮內膜能隨著週期有正常消長，並施以方藥，才能達到最佳療效。

聯新國際醫院中醫科主治醫師陳威達（見圖）採生殖週期治療，助晚婚不孕婦女找回希望。...
聯新國際醫院中醫科主治醫師陳威達（見圖）採生殖週期治療，助晚婚不孕婦女找回希望。（聯新國際醫院提供）

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