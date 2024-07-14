皮膚醫親自實驗解謎偏方 「日牌眼藥水」改善甲溝炎 關鍵在這成分

坊間盛傳含維他命B的眼藥水可以改善甲溝炎，皮膚科醫師盧俊瑋抽絲剝繭發現「確實有效」，實際作用的成分是眼藥水成分中具有防腐作用的「抗生素」。（盧俊瑋醫師提供）

病友間盛傳「日系維他命B眼藥水可改善甲溝炎」，台灣皮膚科醫師盧俊瑋多次被病友問及此事，決定進行實驗，歸納出病友盛傳某日系品牌的維他命B眼藥水最具效果，經測試，該偏方「真的」可以改善甲溝炎，其關鍵成分為眼藥水中的「防腐劑」，盧俊瑋解釋，現在的防腐劑多會使用抗生素或是抗氧化劑，該產品則是以抗生素當作防腐劑，也成為能改善甲溝炎的關鍵。

盧俊瑋表示，一開始聽到這個偏方並不以為意，後來卻有愈來愈多病友「親測」都說有效，才引發他的好奇。決定進行實驗前，發現坊間的眼藥水成分五花八門，要逐一實驗成本過高，先諮詢病友後，歸納出有效產品的關鍵字「日系品牌」、「維他命B」。

他最後詢問藥師，如果是日系品牌含有維他命B的眼藥水，這類眼藥水成分中最大的差異有哪些？藥師給了一個決定性的說法應該是在「防腐劑」。因此，他直接詢問有在使用偏方的病友，取得有含防腐劑與沒有防腐劑的兩款眼藥水，並找來嚴重甲溝炎的患者實驗，結果含有防腐劑的維他命B眼藥水「勝出」，真的具有改善甲溝炎的效果。

盧俊瑋指出，初期病友間盛傳眼藥水之所以可以改善甲溝炎，關鍵在於「維他命B」，但實驗後，能改善甲溝炎的關鍵其實是在「防腐劑」，使用防腐劑的目的在於抑制細菌、黴菌滋生，過去通常會使用苯甲酸、水楊酸等酸類或是酯類，但現在愈來愈多眼藥水，會使用抗生素或是抗氧化劑。 實驗中可以改善甲溝炎的日系品牌眼藥水，就是把抗生素當作防腐劑使用，因此才有改善甲溝炎的效果。

盧俊瑋說，他聽聞正使用維他命B眼藥水的甲溝炎患者，清一色都是使用肺腺癌標靶藥物的病友，因為藥物毒性讓患者在用藥後約一周，就會出現甲溝炎的副作用，標靶藥引起的甲溝炎是令癌友最害怕的副作用，不斷感染導致破皮、受傷，甚至會讓病友不願意外出，影響社交。

但臨床上，針對標靶藥物引起的甲溝炎，有正規的治療方式，依長庚院內的研究顯示，可先使用具有降血壓藥物成分「Betaxolol」的眼藥水，採預防性發生藥物毒性引起的甲溝炎，後續適當使用抗生素清潔，如果甲溝炎仍舊惡化，則投以硝酸銀或冷凍治療。

盧俊瑋表示，很遺憾的是台灣唯一一款具有Betaxolol成分的眼藥水，是一種青光眼眼藥水，近年已經退出台灣市場，雖然有替代藥品，但不具有Betaxolol成分，過去長庚團隊的研究顯示，Betaxolol成分眼藥水，能大幅減少使用肺腺癌標靶藥物引起的甲溝炎。

他說，至於抗生素的使用，病友不需要特別去使用日系品牌含維他命B眼藥水改善甲溝炎，僅需要使用一般的抗生素就可以改善，只是眼藥水的滴劑比較方便，對於患者而言可以隨時使用，塗抹的抗生素相對較麻煩，但藥物的使用可以與醫師討論，習慣使用藥品的形式。