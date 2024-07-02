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婦產後肌肉鬆弛漏尿苦 醫師指導肌肉訓練、雷射解困擾

記者李宗祐／嘉義即時報導
台中榮總嘉義分院婦女醫學科醫師羅如君指導婦人做凱格爾運動訓練陰道肌肉，並實施陰道雷射療程，治療後大幅改善漏尿。（台中榮總嘉義分院提供）
台中榮總嘉義分院婦女醫學科醫師羅如君指導婦人做凱格爾運動訓練陰道肌肉，並實施陰道雷射療程，治療後大幅改善漏尿。（台中榮總嘉義分院提供）

30多歲的小冰（化名）生產完後，打噴嚏、抱小孩或大笑時，深受漏尿之苦；經台灣台中榮總嘉義分院婦女醫學科醫師羅如君檢查評估是因生產造成陰道鬆弛，產生應力性漏尿，在醫師的指導下做凱格爾運動訓練陰道肌肉，並實施陰道雷射療程，治療後漏尿情形大幅改善，擺脫底褲溼答答的尷尬。

40多歲的阿琪（化名）進入更年期，因雌激素減少造成陰道乾澀，在親密行為時陰道總有燒灼的疼痛感，與另一半的性生活大受影響，向醫師羅如君諮詢後，進行陰道雷射療程刺激膠原增生，緊縮陰道；在第2次治療後，她反饋親密行為時不適的感覺消失，陰部變得較為緊緻有彈性，治療過後與伴侶對性生活都感到十分滿意。

醫師羅如君表示，女性陰道周圍為骨盆底肌，可能會因生產、更年期、老化等因素使此肌肉鬆弛，鬆弛的肌肉也造成日常漏尿、頻尿的困擾。陰道中的膠原蛋白隨年齡增長也會不斷流失，加上雌激素降低，陰道變得乾澀缺乏彈性，也連帶影響性生活滿意度。根據統計，女性年過50歲，陰道鬆弛盛行率約達30％至76％，年輕女性也可能因生產而造成陰道緊實度下降，帶來生、心理及生活的困擾。

羅如君表示，對於陰道鬆弛的治療，經醫師評估後可實施自費陰道雷射手術（婦克漏雷射Fotona俗稱G緊雷射），使陰道內壁新生膠原蛋白、刺激骨盆內筋膜層，提升尿道和膀胱上壁肌肉緊縮，對於陰道緊實度、飽滿度及濕度都能產生良好的效用，能夠改善漏尿情形。也可加做外陰部美白療程，目前台中榮總嘉義分院已透過陰道雷射手術，協助近50名中、青年女性改善陰道鬆弛問題，獲得良好反饋。

醫師羅如君補充，陰道雷射手術屬於不需麻醉、沒有傷口也不流血的門診手術，無須住院、修復期短，效用良好。但不適合懷孕中、正接受陰道感染治療或陰道異常出血的患者。此外，她建議婦女朋友平日多做凱格爾運動，訓練控制尿流的骨盆底肌進行日常保健。平躺或坐在椅子上，腳底平放膝蓋彎曲，慢慢收緊骨盆底肌保持5至10秒鐘，然後放鬆5至10秒鐘，循環10次每日可做3至4組，有助於減少漏尿，幫助生產及復原，也能提供性生活滿意度。

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