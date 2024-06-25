中研究陰莖愈長「智商愈低」？ 台泌尿科醫：研究基礎設計有疑慮

中國一項由國家社會科學基金支持的研究項目指出，陰莖長度愈短，IQ（智商）就愈高；示意圖。（圖／123RF）

陰莖長度跟智商高低有關？中國一項由國家社會科學基金支持的研究項目指出，陰莖長度愈短，IQ（智商）就愈高，研究表明是分析139個國家的11萬名男性成年人的陰莖長度和IQ的研究。不過，台灣泌尿科醫師表示，該研究的基礎設計就有疑慮，IQ的量測方法會因為問卷設計而不同，醫學上並未有大型研究可證實，陰莖長短與大腦發展或智商有關。

由中國中央財經大學社會與心理學院教授王存同所發表的論文《成人陰莖長度與IQ的關聯分析－來自139個國家的測量》，論文摘要寫道，方法選取全球139個國家、11萬5387例18至65歲男性陰莖大小與IQ測量的數據，在控制人均GDP、人均教育支出、日均最高氣溫、體重指數（BMI）等變量的條件下，對陰莖長度與IQ進行偏相關分析及迴歸分析，並對不同種族進行比較。

王存同的論文指出，陰莖在自然疲軟狀態下，陰莖的長度與IQ呈現負相關，即陰莖的長度愈短，IQ愈高，並存在明顯的種族差異。

對此，台灣泌尿科醫師顧芳瑜表示，醫學上陰莖大小與IQ並沒有發現有相關聯，尤其IQ的測量方式也可能存在歧異，同時IQ也無法代表一個人是否聰明。而陰莖長度的測量也常有謬誤，臨床上測量陰莖長度是從恥骨下方開始量測，得從恥骨下方並把肉壓入後，量測到龜頭的長度為主，有些人自覺陰莖小，但其實量測後常是因為脂肪將陰莖埋沒，實際上並沒有小。

而陰莖的長短有何影響因子？顧芳瑜表示，陰莖的長短主要還是受到基因影響，有些研究認為與環境賀爾蒙有關，但尚未有大規模的研究實證，影響程度目前主要還是基因為主，對於陰莖長短與智商有關的研究，建議民眾一笑置之即可。

顧芳瑜提醒，由於勃起後的長度會受到性興奮程度影響，基本上醫學上量測都是以未勃起長度為主，台灣男性平均是10公分，大多數男性長度都正常，通常都是自己覺得長度不夠而來就醫，但其實勃起前大於4公分、勃起後超過7公分，就算是正常狀況，而非疾病。