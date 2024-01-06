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以為競選小物是糖果 長者誤食洗衣球 醫師喊：千萬別催吐

記者林琮恩／台北即時報導
有民眾在臉書「二林人的大小事」發文提醒大家有人誤食像糖果的洗衣球候選人宣傳品，引發民眾關注。（翻攝自臉書「二林人的大小事」）
有民眾在臉書「二林人的大小事」發文提醒大家有人誤食像糖果的洗衣球候選人宣傳品，引發民眾關注。（翻攝自臉書「二林人的大小事」）

台灣選舉進入最後黃金周，彰化縣傳出有候選人將「洗衣球」當作競選宣傳品，因洗衣球顏色繽紛，有二名老人家誤以為是糖果，不慎吃下洗衣球，結果二人食用後狂吐就醫。收治二名長者的二林基督教醫院，立即替二人洗胃、灌腸，現在身體狀況轉好已出院。土城醫院副院長蘇銘堯表示，誤食清潔用品，恐導致胃部灼傷，千萬別「催吐」造成二次傷害，應大量喝水盡速就醫。

蘇銘堯說，清潔劑多含有界面活性劑，會與胃部胃酸產生化學反應，發熱導致胃部變熱，造成胃壁灼傷。一般來說送至醫院時，會先以鼻胃管灌以清水、生理食鹽水沖洗稀釋、降低濃度，再以粘膜保護劑保護胃壁。若病患已出現胃潰瘍、胃穿孔導致出血時，則須以胃鏡伸入電燒、止血。

蘇銘堯說，吃下清潔劑時，民眾會感覺胃部悶痛，出現類似胃潰瘍症狀，會產生氣體、一直打嗝，若發生胃部灼傷，患者會吐血或吐出咖啡色狀的液體，更嚴重時會排出黑便。若攝入量過多，清潔劑進入腸子，因腸壁較薄，容易灼傷、穿孔，若不及時處理，恐有生命危險。

病情嚴重程度與吃下的量、病人體質年齡均有關聯。蘇銘堯表示，正常人胃壁較厚，若吃下的量不多、容易稀釋，胃穿孔機會較小，老人家、小孩因為胃壁較薄，胃穿孔、出血風險高，若本身就有胃潰瘍病史的民眾，則風險更高。

蘇銘堯提醒，不慎吃下清潔劑時，處置方式應避免催吐，以免其中成分造成食道灼傷，可大量喝開水稀釋胃中的清潔劑濃度，並立即送醫檢查。

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