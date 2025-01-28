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習俗篇／嘶嘶如意、小龍賜福…蛇年吉祥話大全「蛇麼都有」

本報訊
作為12生肖中的智慧代表，「蛇」總給人聰穎靈活、充滿力量的感覺。(新華社)
作為12生肖中的智慧代表，「蛇」總給人聰穎靈活、充滿力量的感覺。(新華社)

蛟龍去，靈蛇來。比起象徵吉祥的龍，蛇年吉祥話相對較少。中國作家馬伯庸就曾在微博上吐槽「那些絞盡腦汁撰寫新春賀詞，既要嵌進蛇字又要吉利喜慶的同志們，你們辛苦了！」蛇堪稱「生肖寂寞之王者」。

網友笑說蛇年很適合把「損人不帶髒字」的成語過年群發，例如：「我親愛的姊妹：新的一年裡，你一定要用你的蛇媚眼、水蛇腰勾引到能和你蛇鼠一窩的漢子！ 」

討喜的蛇也不是沒有，例如貪吃蛇。有網友想出祝福語：「祝你像貪吃蛇一樣，永遠吃不胖，愈吃愈修長。在華人地區，蛇也被稱作「小龍」，以下一起看看必學的乙巳蛇年吉祥話。

四字吉祥話

巳巳如意

蛇年豐收

祥蛇賀歲

金蛇吐祥

小龍賜福

蛇運當頭

福蛇迎春

靈蛇獻瑞

蛇騰四海

蛇舞九天

龍蛇飛動

五字吉祥話

春風樂小龍

蛇銜長壽草

金蛇含瑞草

蛇舞四時新

小龍展壯猷

銀蛇喜迎春

諧音一起玩

蛇麼都有

蛇我其誰

蛇采飛揚

有蛇有得

蛇不得你

嘶嘶如意

想蛇麼，有蛇麼（想什麼有什麼）

魯蛇翻身，運氣不斷

龍蛇起舞，好運常伴

金蛇綿延，年富一年

蛇舞春風，萬事如意

財運如蛇，連綿不斷

蛇行天地，事業攀升

蛇舞春光，前途無量

蛇躍龍騰，吉星高照

金蛇送福，財富滿滿

龍蛇交輝，前程似錦

英文拜年 Good Luck

Happy the year of Snake.

Wish you lots of luck for the Snake year.

As Smart as the Snake year after year.

Lucky Snake brings you a good harvest.

Lucky Snake welcomes a brand New Year.

Snake flys and calls for a lucky New Year.

Things going as you planned in the Snake Year.

A great Snake Year ahead!

北京冬奧吉祥物「冰墩墩」也出了蛇年新春特別版。「蛇墩墩」以民間傳說「白蛇傳」為靈...
北京冬奧吉祥物「冰墩墩」也出了蛇年新春特別版。「蛇墩墩」以民間傳說「白蛇傳」為靈感來源，頭部裝飾以傳統京劇中的「白娘子」和「小青」造型為藍本，有「靈蛇獻瑞」的寓意。(新華社)

華人 同志 微博

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