大家來寫書／陳德時《丁丁集》10萬字言之有物

作者陳德時。

我本是一個學「工」的學生，但從小對「文」有特別愛好。來美前在臺灣讀過不少古書，也寫過很多文稿。在此地即使工作離不開ABCD和機械公式，但心中總忘不掉「落霞與孤鷺齊飛，秋水共長天一色」的詩句。