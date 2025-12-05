大家來寫書／陳德時《丁丁集》10萬字言之有物
我本是一個學「工」的學生，但從小對「文」有特別愛好。來美前在臺灣讀過不少古書，也寫過很多文稿。在此地即使工作離不開ABCD和機械公式，但心中總忘不掉「落霞與孤鷺齊飛，秋水共長天一色」的詩句。
多年前洛杉磯有幾位學者辦了一份中文報紙「論壇報」，立場公正，言論中肯，我有機會用筆名「柳木公」在報上寫了一個專欄「丁丁集」，談論一些與華人有關的消息和表達一個身處美國，心存中華的學子心聲。不須多言，辦報紙是件難事，在美國辦中文報紙更是難上加難。這份報紙的出版，從「日報」「周報」「月報」一直到不定期的「偶」報，前前後後也拖了十年。「丁丁集」也跟著「敲」了十年，總共有十萬字之多。即使不敢說是字字能動人心，但對「言之有物」四字的評語倒也當之無愧。說到這事，使我想起金仲達女士，她和丈夫王光逖先生都是世界日報的「前輩」。後來因故來到洛杉磯。她用私人資源把全部「丁丁集」製成了硬膠紙板，不但易於收藏，也能複印成集，兄承她賞識，鼓勵我出書。可嘆不久她出車禍喪生，我傷感之餘，也就有心遵「囑」聊慰她在天之靈。
