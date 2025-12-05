我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他從從容容獲長官賞識

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

大家來寫書／陳德時《丁丁集》10萬字言之有物

陳德時
聽新聞
test
0:00 /0:00
作者陳德時。
作者陳德時。

我本是一個學「工」的學生，但從小對「文」有特別愛好。來美前在臺灣讀過不少古書，也寫過很多文稿。在此地即使工作離不開ABCD和機械公式，但心中總忘不掉「落霞與孤鷺齊飛，秋水共長天一色」的詩句。

多年前洛杉磯有幾位學者辦了一份中文報紙「論壇報」，立場公正，言論中肯，我有機會用筆名「柳木公」在報上寫了一個專欄「丁丁集」，談論一些與華人有關的消息和表達一個身處美國，心存中華的學子心聲。不須多言，辦報紙是件難事，在美國辦中文報紙更是難上加難。這份報紙的出版，從「日報」「周報」「月報」一直到不定期的「偶」報，前前後後也拖了十年。「丁丁集」也跟著「敲」了十年，總共有十萬字之多。即使不敢說是字字能動人心，但對「言之有物」四字的評語倒也當之無愧。說到這事，使我想起金仲達女士，她和丈夫王光逖先生都是世界日報的「前輩」。後來因故來到洛杉磯。她用私人資源把全部「丁丁集」製成了硬膠紙板，不但易於收藏，也能複印成集，兄承她賞識，鼓勵我出書。可嘆不久她出車禍喪生，我傷感之餘，也就有心遵「囑」聊慰她在天之靈。

丁丁集。
丁丁集。

洛杉磯 華人 世界日報

上一則

大家來寫書／蔡源佑《長壽的足跡》達觀一輩子

下一則

大家來寫書／羅吉原《北美生活小品文第四集》數十年生活觀察

延伸閱讀

互毆致同事腦死 洛杉磯7-11店員沒罪？ 檢：無不法

互毆致同事腦死 洛杉磯7-11店員沒罪？ 檢：無不法
華府法官：執法人員須持逮捕令才能抓無證移民

華府法官：執法人員須持逮捕令才能抓無證移民
白卡大變革 移民身分不符恐失醫療福利

白卡大變革 移民身分不符恐失醫療福利
越南難民來寫書

越南難民來寫書
無人計程車Waymo 載客誤闖警封鎖區

無人計程車Waymo 載客誤闖警封鎖區
UCLA將建19層樓學生宿舍 洛城西木區周邊開發大增

UCLA將建19層樓學生宿舍 洛城西木區周邊開發大增

熱門新聞

購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
南加好市多門店目前售價59.9美元。（受訪者提供）

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

2025-11-29 22:22
義工幫助人們領取免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

2025-11-26 01:19

3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

2025-12-02 18:16
圖為西維吉尼亞州Wheeling市。（示意圖取自Pixabay）

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

2025-11-28 14:08
一對中國夫婦帶十年前在美國出生的女兒返美讀書，卻被海關攔下。（示意圖，Pexels）

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

2025-12-03 19:57

超人氣

更多 >
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防
懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光

懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光
南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...

南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...