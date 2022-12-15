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大家來寫書／施及《續編施及(施歌)文選》創作感言

施及
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擺在您面前，可以看到的是2022年最新出版的一本作者施及的詩文選，其中包括經典散文一篇，詩詞類55篇及各類中外歌曲19首，另有3首待出版，尚未來得及收入本書。

作者施及是一位經歷過六十、七十年代人生磨難、中國大陸上山下鄉、插隊農村的老三屆高中畢業生。在當年無法求學的年代，堅持自學、寫作，直到今天，已完成七本各類形式的詩文作品，並先後自2016年起，在美國及中國大陸集結出版，完成了作者本人的多年心願，也為社會，為讀者奉獻了自己幾十年文稿集結的心願，一路拚搏，腳踏實地；而這些作品是時代的縮影，值得有志老中青讀者認真地閱讀，世界日報今年又推出了最新版本。

《續編施及(施歌)文選》，其中更包括作者在2021-2022年期間創作的歌曲，反映了歷史及當代的面貌，是廣大音樂、器樂愛好者不可多得的專業音樂素材，我們強烈向音樂愛好者們推薦，值得閱讀、唱歌用。

作者人生經歷豐富曲折多彩，歷任學生、農民、工人、技術員、工程師、教師、編輯等等，甚至那個多變年代，當過臨時工、合同工、農民工，但無論是吃多大的人生之苦，無論是人生如何的多變艱辛，作者始終手握一支筆，寫作不綴，完成了手下的書冊及心中的志願，實屬生活的強者、學習的鬥士、社會的中堅精英。

作者十年磨難插隊農村務農後，一路經歷返城、出國、日本美國留學，一路不停輾轉，現定居美國洛杉磯，並歷任大中學校教授、教師多年。期待作者新作繼續發表，並歡迎廣大讀者推薦，閱讀，和垂注施及的多部作品。

施及《續編施及(施歌)文選》
施及《續編施及(施歌)文選》

洛杉磯 世界日報 日本

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