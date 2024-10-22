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世界OnAir／修復瓷器煥新生 華人金繕師眼中的殘缺之美

世界新聞網何卓賢／製作
makomako在工作中。(makomako提供 / Yiyi Lu攝影)
makomako在工作中。(makomako提供 / Yiyi Lu攝影)

多年前，因為工作需要，華人平面設計師makomako從洛杉磯搬家到紐約，過程中她珍愛的一個茶碗不幸破碎。當時的日本房東告訴她，其實可以通過金繕工藝(kintsugi)將其修復。這一無意間的對話，便推動了makomako走上學習金繕的旅程。

如今，將近八年過去，除了繼續本職工作，makomako也在紐約成為了一名金繕師，承接客戶的各類器物修復需求，並開設線下工作坊，讓更多對這項工藝感興趣的人，學習如何為破碎的瓷器注入二次生命。

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金繕這項有400到600年歷史的傳統工藝，傳承至今未失光彩，儘管通過傳統方式修復一個瓷器需要至少一個月的時間，makomako開設的工作坊還是很受年輕人歡迎，「在做手工的時候，它可以幫我們忘記生活中很多煩惱，我覺得這也是現代人對這類藝術感興趣的一個原因。」

這個搬家時破碎的茶碗，鼓勵makomako開始學習金繕。(makomako提供 ...
這個搬家時破碎的茶碗，鼓勵makomako開始學習金繕。(makomako提供 / Omer Kaplan攝影)

makomako介紹，傳統金繕修復如此耗時，也是因為使用的材料為天然大漆，這種自然黏合劑從液體變固體的時間很長，「薄薄的一層就需要8到24小時來乾固，而且時間越久它乾固的程度就越好。」所以，碎片黏合、修補缺損、塗防水層、金粉上色，每個步驟之間都要經歷一定時間的等待，讓金繕修復成為一個需要耐心和決心的漫長修行。

如今makomako已經修復過百件器物，讓她最印象深刻的一件，也見證了她作為修復師的成長——她一位畫廊朋友家的貓打碎了一個花瓶，碎成16到20片，花了makomako前後一年多時間修復。意想不到的是，這件花瓶重新投入使用一年多後，再次被貓打碎。makomako笑說，她的第一反應並非怪罪小貓，而是將此看做一個新的挑戰。

makomako修復的花瓶。(makomako提供)
makomako修復的花瓶。(makomako提供)

「其實世界上沒有任何東西可以一直完整，器物修好之後又破碎，是意料之中的事，我作為修復師，就可以再去把它修復。器物在完整的時候，它的可能性是很小的，但只有當它破碎了，我才可以把我的生命注入進去。」

makomako坦言，學習和實踐金繕，對她的生活態度也帶來了影響。從小學習國畫、受中國傳統思維文化塑造世界觀，makomako對「完美」有著極高的最求，「比方說月亮，我們中國人喜歡『滿月』、『團圓』，很少人會喜歡生命中有殘缺，喜歡『殘月』。」而學習金繕之後，她發現完美其實並不存在，滿月也只是一瞬間的事，既然殘缺才是世界的常態，為何不去接受它？

金繕修復工藝所用到的工具一覽。(makomako提供)
金繕修復工藝所用到的工具一覽。(makomako提供)

「如果世界上沒有殘缺，月亮一直是圓的，花一直是盛開的，我會覺得這是一個很無聊的世界。正是有了殘缺的存在，我們才更欣賞完美的那一瞬間。過去我是完美主義者，經常跟自己較勁，現在我會覺得，有一點瑕疵也沒有關係。」

makomako本月將在紐約否畫廊開設為期四周的金繕課程，詳情請見否畫廊官網；想了解更多關於makomako的器物修復服務，可以前往她的Instagram(@makomako.kintsugi)關注與詢問。

makomako修復的茶壺。(makomako提供)
makomako修復的茶壺。(makomako提供)

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