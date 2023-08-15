我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普4大刑案纏身、中國蓋牌青年失業率

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

世界OnAir／旅居東南亞為何成熱潮？留泰華人來解答

世界新聞網何卓賢／製作
馬來西亞人杜晉輔已在泰國居住四年。(杜晉輔提供)
馬來西亞人杜晉輔已在泰國居住四年。(杜晉輔提供)

決定離開按部就班的生活，去亞洲各國旅居那一年，馬來西亞人杜晉輔(阿杜)才24歲。作為一名蝦皮購物電商從業者，他的工作優點之一就是地點不受限。去過南韓、越南、菲律賓等國後，杜晉輔剛好在疫情之前去到泰國，一待至今已近四年。

在泰國，靈活的工作時間、友善的當地人、能輕鬆支付的物價以及無數可口的美食，讓杜晉輔的生活如魚得水。他還發展出許多在生活工作多年的台灣所未曾有的興趣——在咖啡廳遠距辦公、與朋友露營、下班後小酌、跟來自世界各地的「數位遊民」做朋友。

▼立即收聽▼

數位遊民已經不是一個新鮮的概念，但特別在疫情後，東南亞各國又湧入了一批新的「digital nomads」。在風光優美、生活成本低又對遊客友好的泰國、菲律賓、印尼等東南亞各國，能看見越來越多年輕人在海邊抱著電腦上班，朝九晚五之後去衝浪、潛水，生活質量拉到最滿。

留泰華人杜晉輔。(杜晉輔提供)
留泰華人杜晉輔。(杜晉輔提供)

開始這種生活之後，杜晉輔對工作的門檻也變高了。「當數位遊民之後，我對於任何工作都有一個想法：這個工作能不能系統化到讓我可以完全線上去做。因為我不希望有任何事情，把我綁在一個地方。」

在泰國，山水秀麗、節奏慢悠的清邁，成了數位遊民的天堂。杜晉輔介紹，清邁的咖啡廳物美價廉，在台灣大概25人民幣(約3.4美金)一杯的咖啡，在清邁5人民幣(約0.6美金)就買得到，而且一杯咖啡的價格就能讓你在舒適的空間坐幾個小時。此外，泰國吸引新數位遊民的硬件也不差，目前網速已經到了5G、覆蓋面廣，再加上泰國政府近年頻頻推出專門針對外國高薪企業人才的簽證，給了想去泰國邊打工邊享受生活的人一個立馬出發的理由。

數位遊民的生活方式，讓杜晉輔可以在咖啡廳辦公。(杜晉輔提供)
數位遊民的生活方式，讓杜晉輔可以在咖啡廳辦公。(杜晉輔提供)

數位遊民已經成為一個不可忽視的生產力和消費群體。目前，全球至少有60個國家推出了數位遊民簽證。在泰國，只需要滿足一定條件，包括過去兩年收入超過8萬美金、僱主為上市公司，或公司每年收入高於5億美金等，即可獲得最高10年的居留簽證。除了高薪企業工作者，泰國其他訪客的簽證條件也十分寬鬆。泰國的旅遊簽證最高可以讓訪客待滿90天；美聯社近期一則報道也指出，許多中國年輕人通過語言學習項目取得學生簽證並搬到泰國去，以逃離國內的內捲和就業壓力。

據杜晉輔的觀察，數位遊民的生活其實「沒有我們想象中輕鬆。」在共享辦公空間工作時候，杜晉輔就看到許多來自世界各地的工程師、設計師遠距辦公，也是一坐一整天，工作時長和壓力或許未有太大的縮減。唯一不同的，就是下班之後的生活變得更加豐富了。「我覺得我們只是換了一個地方生活，但是能夠體驗到人生很多不一樣的東西，認識有趣的人。工作無聊但是生活不無聊，我就挺滿足的。」就杜晉輔自己來說，電商工作的特點需要他時刻盯著手機，有時候工作會交接到泰國時間凌晨3點，但由於工作時數靈活，他覺得自己「每一刻都在工作，但也都在休息。」

來到泰國後，杜晉輔發展了露營的愛好。(杜晉輔提供)
來到泰國後，杜晉輔發展了露營的愛好。(杜晉輔提供)

然而對數位遊民來說，這種自由無拘生活的可持續性，也是他們需要思考和回答的問題。杜晉輔目前在工作上已經逐漸從全職數位遊民，轉換為在泰國當地發展其他業態，有了在本地經營的民宿，發展了更加多元的收入渠道；得益於地理優勢，泰國跟馬來西亞只有大約一小時的飛行距離，杜晉輔可以常常跟親人見面。只是在看見馬來西亞同齡人已經開始走上成家立業、結婚生子的既定道路，他有時會思考自己為什麼還在國外「折騰」。但杜晉輔坦言自己從未後悔一開始的選擇。

「我可能還摸索不出自己到底適合怎樣的生活，但至少你能慢慢排除你不想要什麼。排除完了就能得到答案，這就是人生嘛。」

帶著筆電，杜晉輔在風光優美的普吉島遠距辦公。(杜晉輔提供)
帶著筆電，杜晉輔在風光優美的普吉島遠距辦公。(杜晉輔提供)

泰國 學生簽證 世界OnAir

上一則

維州男童「我要開槍射老師」 母親承認忽視兒童重罪

下一則

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

延伸閱讀

俄大使：俄官員擬參加APEC 遭美拒發入境簽證

俄大使：俄官員擬參加APEC 遭美拒發入境簽證
印度拉鴻海、泰國爭台積電 盼改寫亞洲晶片製造地圖

印度拉鴻海、泰國爭台積電 盼改寫亞洲晶片製造地圖
哥倫布公園命案 華裔嫌曾6度被捕…疑為遊民

哥倫布公園命案 華裔嫌曾6度被捕…疑為遊民
曼哈頓華埠哥倫布公園凶殺案 1華裔嫌疑人被捕 疑與遊民有關

曼哈頓華埠哥倫布公園凶殺案 1華裔嫌疑人被捕 疑與遊民有關

熱門新聞

在教室遭6歲男童槍擊的教師澤溫爾（Abigail Zwerner）。（美聯社）

「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意

2023-08-10 09:15
(取自TikTok)

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

2023-08-15 16:28
14歲的華裔網紅Lil Tay。(圖／摘自Instagram)

誰是14歲炫富網紅Lil Tay？她來自華人家庭？

2023-08-10 18:34
川普女婿、前白宮顧問庫許納(中)離職六個月後，就接受阿拉伯政府投資他的公司20億元，被國會眾院監督委員會主席柯莫批評「踰越了倫理界線」。(路透)

庫許納收阿拉伯20億 柯默：逾越倫理、但拜登父子更嚴重

2023-08-11 20:15
喬治亞州21歲孕婦羅斯（右）日前分娩時，醫師疑似施力不當將嬰兒頭顱扯下，羅斯與男友9日在律師陪同下召開記者會。（美聯社）

接生扯斷嬰兒頭 喬治亞醫院還想裝沒事：建議直接火化

2023-08-12 00:08
繼中國宣布開放團客到美國旅遊之後，美中再傳出將增加雙方直航航班，預計10月可增到每周48航班。（美聯社）

美中同意增加航班 9月每周各18班、10月底每周各24班

2023-08-11 22:11

超人氣

更多 >
7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖
好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚
4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢
加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現
罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多