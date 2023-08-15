世界OnAir／旅居東南亞為何成熱潮？留泰華人來解答

馬來西亞人杜晉輔已在泰國居住四年。(杜晉輔提供)

決定離開按部就班的生活，去亞洲各國旅居那一年，馬來西亞人杜晉輔(阿杜)才24歲。作為一名蝦皮購物電商從業者，他的工作優點之一就是地點不受限。去過南韓、越南、菲律賓等國後，杜晉輔剛好在疫情之前去到泰國 ，一待至今已近四年。

在泰國，靈活的工作時間、友善的當地人、能輕鬆支付的物價以及無數可口的美食，讓杜晉輔的生活如魚得水。他還發展出許多在生活工作多年的台灣所未曾有的興趣——在咖啡廳遠距辦公、與朋友露營、下班後小酌、跟來自世界各地的「數位遊民」做朋友。

▼立即收聽▼

數位遊民已經不是一個新鮮的概念，但特別在疫情後，東南亞各國又湧入了一批新的「digital nomads」。在風光優美、生活成本低又對遊客友好的泰國、菲律賓、印尼等東南亞各國，能看見越來越多年輕人在海邊抱著電腦上班，朝九晚五之後去衝浪、潛水，生活質量拉到最滿。

留泰華人杜晉輔。(杜晉輔提供)

開始這種生活之後，杜晉輔對工作的門檻也變高了。「當數位遊民之後，我對於任何工作都有一個想法：這個工作能不能系統化到讓我可以完全線上去做。因為我不希望有任何事情，把我綁在一個地方。」

在泰國，山水秀麗、節奏慢悠的清邁，成了數位遊民的天堂。杜晉輔介紹，清邁的咖啡廳物美價廉，在台灣大概25人民幣(約3.4美金)一杯的咖啡，在清邁5人民幣(約0.6美金)就買得到，而且一杯咖啡的價格就能讓你在舒適的空間坐幾個小時。此外，泰國吸引新數位遊民的硬件也不差，目前網速已經到了5G、覆蓋面廣，再加上泰國政府近年頻頻推出專門針對外國高薪企業人才的簽證，給了想去泰國邊打工邊享受生活的人一個立馬出發的理由。

數位遊民的生活方式，讓杜晉輔可以在咖啡廳辦公。(杜晉輔提供)

數位遊民已經成為一個不可忽視的生產力和消費群體。目前，全球至少有60個國家推出了數位遊民簽證。在泰國，只需要滿足一定條件，包括過去兩年收入超過8萬美金、僱主為上市公司，或公司每年收入高於5億美金等，即可獲得最高10年的居留簽證。除了高薪企業工作者，泰國其他訪客的簽證條件也十分寬鬆。泰國的旅遊簽證最高可以讓訪客待滿90天；美聯社近期一則報道也指出，許多中國年輕人通過語言學習項目取得學生簽證 並搬到泰國去，以逃離國內的內捲和就業壓力。

據杜晉輔的觀察，數位遊民的生活其實「沒有我們想象中輕鬆。」在共享辦公空間工作時候，杜晉輔就看到許多來自世界各地的工程師、設計師遠距辦公，也是一坐一整天，工作時長和壓力或許未有太大的縮減。唯一不同的，就是下班之後的生活變得更加豐富了。「我覺得我們只是換了一個地方生活，但是能夠體驗到人生很多不一樣的東西，認識有趣的人。工作無聊但是生活不無聊，我就挺滿足的。」就杜晉輔自己來說，電商工作的特點需要他時刻盯著手機，有時候工作會交接到泰國時間凌晨3點，但由於工作時數靈活，他覺得自己「每一刻都在工作，但也都在休息。」

來到泰國後，杜晉輔發展了露營的愛好。(杜晉輔提供)

然而對數位遊民來說，這種自由無拘生活的可持續性，也是他們需要思考和回答的問題。杜晉輔目前在工作上已經逐漸從全職數位遊民，轉換為在泰國當地發展其他業態，有了在本地經營的民宿，發展了更加多元的收入渠道；得益於地理優勢，泰國跟馬來西亞只有大約一小時的飛行距離，杜晉輔可以常常跟親人見面。只是在看見馬來西亞同齡人已經開始走上成家立業、結婚生子的既定道路，他有時會思考自己為什麼還在國外「折騰」。但杜晉輔坦言自己從未後悔一開始的選擇。

「我可能還摸索不出自己到底適合怎樣的生活，但至少你能慢慢排除你不想要什麼。排除完了就能得到答案，這就是人生嘛。」